Армія РФ ввечері атакує Україну: в Сумах через удар по багатоповерхівці є загиблі, багато поранених

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 16:15 військові написали про декілька груп російських безпілотників, що заходили у Харківську область. Вони тримали курс на Полтавщину.

Станом на близько 17:00 БПЛА фіксувалися:

у передмісті Харкова,

на півночі Полтавщини - рухалися у південно-західному напрямку,

на Сумщині й тримали курс на Ромни,

на Полтавщині - курс на Кременчук.

Зазначається, що один дрон рухався через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Інший БПЛА тримав курс на Миргород.

За даними військових, безпілотник із Чернігівщини прямував у напрямку Київщини.

"Нові групи ударних БПЛА на Харківщині!" - повідомили військові близько 20:00.

О 21:00 нові групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

Удар по Сумах

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російський ворог ударив балістикою по житловому будинку в Сумах.

"На жаль, дуже великі пошкодження у житловому будинку. Дуже багато людей поранені", - повідомив Кобзар.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що о 20:37 ворог завдав "потужного" ракетного удару по місту Суми.

Ймовірно балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста. Є постраждалі, яким надається допомога. Працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 22:08 відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Проводиться рятувальна операція.

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