Армія РФ ввечері атакує Україну: в Сумах через удар по багатоповерхівці є загиблі, багато поранених
Увечері 17 листопада російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Шахед". У Сумах влучання в багатоповерхівку - є загиблі, багато поранених
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 16:15 військові написали про декілька груп російських безпілотників, що заходили у Харківську область. Вони тримали курс на Полтавщину.
Станом на близько 17:00 БПЛА фіксувалися:
- у передмісті Харкова,
- на півночі Полтавщини - рухалися у південно-західному напрямку,
- на Сумщині й тримали курс на Ромни,
- на Полтавщині - курс на Кременчук.
Зазначається, що один дрон рухався через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Інший БПЛА тримав курс на Миргород.
За даними військових, безпілотник із Чернігівщини прямував у напрямку Київщини.
"Нові групи ударних БПЛА на Харківщині!" - повідомили військові близько 20:00.
О 21:00 нові групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.
Удар по Сумах
Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російський ворог ударив балістикою по житловому будинку в Сумах.
"На жаль, дуже великі пошкодження у житловому будинку. Дуже багато людей поранені", - повідомив Кобзар.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що о 20:37 ворог завдав "потужного" ракетного удару по місту Суми.
Ймовірно балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста. Є постраждалі, яким надається допомога. Працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 22:08 відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Проводиться рятувальна операція.
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