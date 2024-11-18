РФ здійснила ракетну атаку на Одесу: попередньо відомо про 8 загиблих
Російські окупанти в понеділок 18 листопада здійснили ракетний удар по Одесі, унаслідок якого загинули 8 людей. Відомо про 39-ох постраждалих
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Загинули 8 людей, серед яких медики, поліцейські та цивільні. Кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ зросла до 39: серед них 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років.
"Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", - додав Кіпер.
На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу.
Станом на 13:04 глава ОВА повідомляв про попередньо 8 загиблих через російський удар по Одесі, є 18 поранених, серед них - дитина. Водночас четверо людей перебувають у важкому стані.
Раніше Кіпер повідомляв, що РФ здійснила ракетну атаку на місто.
"Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - написав він.
Об 11:58 мер Одеси Геннадій Труханов інформував про вибухи в місті, у той же час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про балістику на Одесу.
Реакція Зеленського
Президент Володимир Зеленський акцентував, що росіяни вдарили по житловому району Одеси: пошкоджено багатоквартирний будинок, університет та адміністративну будівлю.
"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - заявив він.
- Уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети і 42 БПЛА.
- Згодом в Одесі під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення тимчасово зупинити роботу всіх освітніх закладів 18 та 19 листопада.
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