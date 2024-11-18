РФ здійснила ракетну атаку на Одесу: попередньо відомо про 8 загиблих

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Загинули 8 людей, серед яких медики, поліцейські та цивільні. Кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ зросла до 39: серед них 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років.

"Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", - додав Кіпер.

На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу.

Станом на 13:04 глава ОВА повідомляв про попередньо 8 загиблих через російський удар по Одесі, є 18 поранених, серед них - дитина. Водночас четверо людей перебувають у важкому стані.

Раніше Кіпер повідомляв, що РФ здійснила ракетну атаку на місто.

"Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - написав він.

Об 11:58 мер Одеси Геннадій Труханов інформував про вибухи в місті, у той же час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про балістику на Одесу.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський акцентував, що росіяни вдарили по житловому району Одеси: пошкоджено багатоквартирний будинок, університет та адміністративну будівлю.

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - заявив він.