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В Одесі внаслідок атаки РФ протягом 18 та 19 листопада не працюватимуть школи

Марія Науменко
17 листопада, 2024 неділя
17:24
Війна з Росією

У неділю, 17 листопада, в Одесі під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення тимчасово зупинити роботу всіх освітніх закладів 18 та 19 листопада

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Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Кіпер зазначив, що ці дні оголошуються вихідними для навчальних закладів усіх типів і форм власності.

"Невідкладно вирішили визначити 18-19.11.2024 в закладах освіти усіх типів та форм власності, які розташовані в м. Одеса, вихідними днями. Вжити заходів щодо відпрацювання програмного матеріалу. Передбачити можливість роботи чергових груп, класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти", - додав він.

  • Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети і 42 БПЛА.
  • Двоє співробітників НЕК "Укренерго" - Дмитро Камінний та Максим Шаргородський загинули в результаті російського ракетного обстрілу Одещини 17 листопада.
Теги:
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Суспільство
Україна
Росія
освіта
Одеса
Одещина
Військові новини
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