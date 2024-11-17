В Одесі внаслідок атаки РФ протягом 18 та 19 листопада не працюватимуть школи
У неділю, 17 листопада, в Одесі під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення тимчасово зупинити роботу всіх освітніх закладів 18 та 19 листопада
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.
Кіпер зазначив, що ці дні оголошуються вихідними для навчальних закладів усіх типів і форм власності.
"Невідкладно вирішили визначити 18-19.11.2024 в закладах освіти усіх типів та форм власності, які розташовані в м. Одеса, вихідними днями. Вжити заходів щодо відпрацювання програмного матеріалу. Передбачити можливість роботи чергових груп, класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти", - додав він.
- Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети і 42 БПЛА.
- Двоє співробітників НЕК "Укренерго" - Дмитро Камінний та Максим Шаргородський загинули в результаті російського ракетного обстрілу Одещини 17 листопада.
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