В Одесі внаслідок атаки РФ протягом 18 та 19 листопада не працюватимуть школи

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Кіпер зазначив, що ці дні оголошуються вихідними для навчальних закладів усіх типів і форм власності.

"Невідкладно вирішили визначити 18-19.11.2024 в закладах освіти усіх типів та форм власності, які розташовані в м. Одеса, вихідними днями. Вжити заходів щодо відпрацювання програмного матеріалу. Передбачити можливість роботи чергових груп, класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти", - додав він.