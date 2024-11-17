В Укренерго назвали імена двох енергетиків, яких росіяни вбили ранком на Одещині
Двоє співробітників НЕК "Укренерго" - Дмитро Камінний та Максим Шаргородський загинули в результаті російського ракетного обстрілу Одещини 17 листопада
Про це інформує Укренерго.
"У лавах енергетиків знову гірка втрата. Внаслідок масованої атаки ворога сьогодні загинули двоє наших колег", - написали в Укренерго.
Згідно з повідомленням, 41-річний Дмитро Камінний, який працював в Укренерго протягом 16 років, був диспетчером на електропідстанції. У нього залишилася десятирічна донька. Колеги говорять про Дмитра як про професіонала, надійного друга й доброго батька.
44-річний Максим Шаргородський працював у компанії з 2005 року, спершу як електрослюсар, а згодом як диспетчер. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року Максим служив в армії, а після повернення продовжив свою роботу. У нього також залишилася донька, їй 14 років.
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Обидва загинули на робочому місці, виконуючи свої обов'язки.
"Висловлюю співчуття родинам і друзям загиблих. Втрачати близьких людей – завжди боляче. А раптова смерть від ворожих ракет – ще більш гірка втрата. Ми завжди будемо пам’ятати колег, які загинули, виконуючи свій професійний обов’язок. Це наш спільний біль, і не тільки компанії, енергетиків, а загалом держави. Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя", – зазначив т.в.о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.
- Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети й 42 БПЛА.
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