Укренерго: 23 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії
У суботу, 23 листопада, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться з 08:00 до 22:00
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначено, що протягом 08:00-22:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. Однак упродовж доби час застосування й обсяг обмежень може змінюватися.
У повідомленні нагадують, що причиною дії графіків вимкнень світла є масована ракетно-дронова атака РФ 17 листопада.
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"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголошують в Укренерго.
Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.
- Уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети й 42 БПЛА.
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