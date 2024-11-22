Укренерго: 23 листопада діятиме одна черга відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що протягом 08:00-22:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. Однак упродовж доби час застосування й обсяг обмежень може змінюватися.

У повідомленні нагадують, що причиною дії графіків вимкнень світла є масована ракетно-дронова атака РФ 17 листопада.

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"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголошують в Укренерго.

Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.