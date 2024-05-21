Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

У сучасних умовах, коли відключення світла стають частим явищем через руйнування інфраструктури країною-агресоркою, важливо бути готовими до тривалих періодів без електроенергії. Відсутність світла може значно ускладнити повсякденне життя, адже навіть прості дії з побутовими приладами можуть стати справжнім випробуванням.

Тому важливо мати план, як залишатися на зв'язку з близькими та забезпечити роботу необхідних пристроїв навіть у випадку тривалих відключень. Еспресо розповість про основні способи підтримати зв'язок та рекомендації щодо вибору джерела живлення для вашої квартири, щоб ви могли почуватися впевнено за будь-яких обставин.

Як залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії

Всі пам'ятають ще з минулого року, що протягом тривалих відключень світла стає нестабільним або зникає повністю зв'язок і мобільний інтернет. Тому важливо потурбуватися заздалегідь про альтернативні шляхи та методи, які допоможуть постійно залишатися на зв'язку. Відповідь на це питання дав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Підключення до інтернет-провайдерів із технологіями xPON

Щоб залишатися на зв’язку під час відключення електроенергії, скористайтеся послугами інтернет-провайдерів, які використовують технології xPON. Для того щоб дізнатися, чи ваш провайдер підтримує xPON, можете скористатися інтерактивною мапою, яка була створена спільно Мінцифрою та ЛУН.

Фото: скріншот мапи Мінцифри та ЛУН.Місто

Технологія xPON є типом оптоволоконної мережі, що використовує пасивні компоненти для доставки послуг, таких як інтернет, телебачення та телефонний зв'язок, забезпечуючи високу швидкість передачі.

Якщо ваш провайдер підтримує цю технологію, тоді вам залишається лише придбати спеціальний павербанк для роутера. Це забезпечить вас інтернетом до 72 годин навіть під час блекаутів.

Національний роумінг

Національний роумінг дозволяє користувачам мобільних телефонів перемикатися на мережу іншого оператора без зміни SIM-карти. Це може бути корисно у випадках, коли ваша основна мережа недоступна. Ви можете переключитися на мережу Vodafone або, наприклад, Lifecell, виконавши певні налаштування на своєму смартфоні.

Інструкція для користувачів Android:

Знайдіть іконку "Налаштування" на головному екрані або в меню застосунків вашого телефону.

Прокрутіть вниз і знайдіть розділ "Мобільна мережа".

У меню "Мобільна мережа" виберіть "Оператор".

Вимкніть автоматичний вибір мережі та виберіть одну з доступних мереж - lifecell, UA-KYIVSTAR або Vodafone UA.

Інструкція для користувачів iOS:

Натисніть на іконку "Параметри" на головному екрані вашого iPhone.

У меню "Параметри" знайдіть розділ "Стільникові дані".

Натисніть "Вибір мережі" та вимкніть повзунок поруч з опцією "Автоматично".

Виберіть одну з доступних мереж - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або lifecell.

Якщо з першого разу не вдалося підключитися до мережі, спробуйте вибрати іншу з доступних.

Ці прості кроки допоможуть вам переключитися на іншу доступну мережу, якщо ваша основна мережа недоступна. Це особливо корисно в умовах нестабільного сигналу або у місцях з поганим покриттям вашого оператора.

Насправді, умови сьогодення показали, що краще мати завжди SIM-карти декількох операторів зв'язку. Так, потужна минулорічна російська кібератака на українського оператора електронних комунікацій "Київстар" залишила без зв'язку на певний час мільйони українців та завдала значної шкоди компанії. Президент "Київстару" Олександр Комаров розповів, що внаслідок хакерської атаки було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури компанії.

Пункти незламності

Просто завантажте Мапу Пунктів незламності в застосунку "Дія". З її допомогою ви зможете дізнатися, де розташований найближчий від вас такий пункт, і зарядити смартфон, підключитися до мережі Інтернет або зателефонувати близьким.

Фото: ukrainska-gromada.gov.ua

Месенджери, які працюють офлайн

Деякі месенджери, як-от Bridgefy або Briar, працюють через Bluetooth, що дозволяє спілкуватися без підключення до Інтернету.

Однією з основних характеристик Bridgefy є його здатність передавати дані на відстань до 100 метрів при спілкуванні. Однак у режимі мережі цю відстань можна значно збільшити за допомогою проміжних користувачів. Для цього потрібно лише встановити застосунок.

Альтернативи для живлення квартир та будинків

Українцям варто бути готовими до тривалих відключень електроенергії. У таких умовах без світла та електрики життя вдома стає значно складнішим, адже неможливо банально зарядити телефон чи скористатися побутовими приладами. Навіть такі прості справи створюють чималі труднощі. Особливо важко власникам квартир, чиї будинки не підключені до газової мережі, тому важливо знати деякі альтернативи.

Генератор

Якщо ви маєте приватний будинок, тоді найпростішим способом, який зможе забезпечити ваш будинок електроенергією - це генератор. Бензинові або дизельні генератори здатні забезпечити енергією весь будинок, але вимагають запасу палива, відкритий простір для встановлення та мають високий рівень шуму. Такі установки не можна використовувати в умовах квартири, оскільки під час роботи вони виділяють у повітря вихлопні гази.

Фото: northtxgen.com

Портативні зарядні станції

Павербанки сьогодні відомі всім, вони бувають різного форм-фактору, ємності та мати додаткові функції. А про портативні зарядні станції (ПЗС) більшість людей дізнались відносно нещодавно. ПЗС стають все більш популярними завдяки їх здатності забезпечити під час відключень електроенергії автономне живлення для різних пристроїв – телевізорів, холодильників, плит, мікрохвильовок, ноутбуків та багато іншого, оскільки генерують сигнал із "правильною синусоїдою".

Портативна зарядна станція — це пристрій, що поєднує в собі акумулятор великої ємності та інвертор, дозволяючи заряджати та живити різні електроприлади. Вони можуть мати декілька виходів різного типу, включно з розетками змінного струму (AC), портами USB, роз'єми для автомобільних прикурювачів та інше. Однією з їх головних характеристик є номінальна потужність та ємність акумулятора. Визначте, яка ємність необхідна для ваших потреб, вона вимірюється в ват-годинах (Wh) або ампер-годинах (Ah).

Таку установку легко розмістити вдома, вона не займає багато простору та не потребує складного обслуговування. На відміну від бензинових генераторів, не виробляє шкідливих викидів та працює безшумно. Однак, при покупці важливо дізнатися, скільки часу потрібно для повної зарядки станції від мережі.

Крім того, деякі моделі підтримують підключення сонячних панелей, що дозволяє заряджати їх за допомогою сонячної енергії. Найбільшим недоліком зарядної станції є їх вартість, яка може сягати десятки та сотні тисяч гривень.

Фото: Pinterest

Джерело безперебійного живлення

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) — це пристрій, що забезпечує електроенергією електронні прилади в разі переривання основного джерела живлення. ДБЖ дозволяє продовжувати роботу підключених пристроїв протягом певного часу після зникнення електрики, захищаючи їх від пошкоджень, спричинених раптовим відключенням живлення.

В нормальних умовах ДБЖ надає час для збереження документів і коректного завершення роботи персонального комп'ютера чи сервера, що займає 10-15 хвилин. Це дозволяє уникнути втрати даних і пошкодження файлів при раптових відключеннях електроенергії.

Крім того, ДБЖ стабілізує напругу в разі її коливань, що захищає обладнання від пошкоджень. Особливо цього потребують компресори холодильного обладнання, електродвигуни та інші прилади, які чутливі до перепадів напруги. Однак, хороше ДБЖ з великою ємністю можете забезпечити роботу вашого пристрою протягом певного часу під час відключень світла.

Фото: Джерела безперебійного живлення

Автомобільний акумулятор з інвертором

Для забезпечення автономного живлення можна використати автомобільний акумулятор та інвертор. Акумулятор для авто забезпечує постійний струм напругою 12 В, а інвертор перетворює цей постійний струм у змінний струм зі стандартною напругою 220 В і частотою 50 Гц.

Інвертори зазвичай генерують апроксимовану синусоїду, що підходить для багатьох пристроїв, як зазначають в матеріалі Мегатрейд. Не всі прилади можуть працювати від апроксимованої синусоїди. Наприклад, деякі елементи керування газових котлів є дуже чутливими до якості електроживлення. Для них може знадобитися додатковий стабілізатор.

Комп'ютери, телевізори, кухонні прилади, LED-лампи та інші прилади, зазвичай не чутливі до якості синусоїди й можуть працювати без стабілізатора.

Це рішення є відносно дешевим. Можна використовувати старий автомобільний акумулятор та придбати ще доведеться інвертор, стабілізатор, а також зарядний пристрій для акумулятора.

Фото: energosave.in.ua

Тож, таке рішення є доступним і економічним варіантом для забезпечення автономного живлення під час відключень електроенергії, однак у цього методу ж також свої недоліки.

Використання деяких автомобільних акумуляторів в домашніх умовах може бути небезпечним, адже вони виділяють шкідливі випаровування. Тобто, їх все ж краще тримати у добре вентильованому приміщенні, де підтримується плюсова температура.

Автомобільні акумулятори не призначені для постійного циклічного використання. Якщо інвертор не має контролера, тоді є ризик занадто сильно розрядити акумулятор, що призведе до безповоротного пошкодження.

На що потрібно звертати увагу під час вибору джерела живлення для квартири?

Під час вибору джерела живлення для квартири варто звернути увагу на наступні ключові аспекти:

Ємність та потужність. Визначте загальну потужність всіх пристроїв, які ви плануєте живити від резервного джерела. Це допоможе вибрати систему з відповідною потужністю. Крім того, щоб не перевантажувати прилад, варто до загальної потужності ще мати запас у 20-25%.

Час автономної роботи. Переконайтеся, що ємність акумулятора або генератора достатня для забезпечення роботи пристроїв протягом необхідного часу.

Виберіть систему, яка легка у використанні саме у вашому випадку. Зверніть увагу на наявність автоматичних перемикачів, індикаторів рівня заряду, системи захисту від перевантаження та перегріву.

Переконайтеся, що система має всі необхідні засоби безпеки, такі як захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву та інших аварійних ситуацій.

Розгляньте не тільки початкову вартість системи, але і витрати на обслуговування та експлуатацію. Деякі системи можуть потребувати регулярної заміни компонентів, таких як акумулятори.

Вибирайте енергоефективні системи, які мінімізують втрати енергії і мають високий коефіцієнт корисної дії.

Якщо ви вибираєте генератор, зверніть увагу на рівень шуму, який він створює, особливо якщо ви плануєте використовувати його близько до житлової зони.

Обираючи джерело живлення для квартири чи будинку, важливо враховувати всі ці фактори, щоб забезпечити надійне та безпечне енергопостачання відповідно до ваших потреб.