Унаслідок кібератаки зруйновано 70% віртуальної інфраструктури Київстару, - президент компанії Комаров

Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфаксу.

Раніше очільник "Київстару" казав, що в результаті кібератаки було зруйновано 40% інфраструктури компанії, проте зараз зізнався, що частка зруйнованої віртуальної інфраструктури більша.

"Якщо відверто, то 70%. Йдеться про віртуальну інфраструктуру. Є фізична мережа, яка розташована по всій Україні, має свою архітектуру. Над нею є віртуальна мережа, яка поєднує в собі технологічну IT-мережу й корпоративну IT-мережу. От вони й були зруйновані на 70%", - заявив він.

Комаров зауважив, що якщо порахувати у віртуальних серверах, то це майже 5 тис. серверів, з яких приблизно 4,8 тис. постраждали внаслідок цієї атаки. Проте він підкреслив, що йдеться не про всі сегменти.

"Сегментація спрацювала добре й це один з висновків, який ми зробили. Головний висновок – робіть все, виходячи з припущення, що вас можуть "пробити" щодня. Це дуже змінює філософію архітектури всієї мережі, змінює підходи до організації поєднання географічної та віртуальної інфраструктури. Наприклад, у нас є доволі суттєве географічне розділення фізичної мережі, але у нас не було такого ж географічного розділення на рівні віртуальної мережі. Ця кібератака суттєво вплинула на наш світогляд. І не лише наш, а й інших операторів. Ми поділилися інформацією з багатьма компаніями, в тому числі й із закордонними операторами, аби допомогти їм зміцнити захист", - розповів Комаров.

За його словами, жоден клієнт не подавав в суд на "Київстар" під час чи після кібератаки.