Унаслідок кібератаки зруйновано 70% віртуальної інфраструктури Київстару, - президент компанії Комаров
Президент оператора зв'язку "Київстар" Олександр Комаров заявив, що в результаті масштабної російської кібератаки було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури компанії
Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфаксу.
Раніше очільник "Київстару" казав, що в результаті кібератаки було зруйновано 40% інфраструктури компанії, проте зараз зізнався, що частка зруйнованої віртуальної інфраструктури більша.
"Якщо відверто, то 70%. Йдеться про віртуальну інфраструктуру. Є фізична мережа, яка розташована по всій Україні, має свою архітектуру. Над нею є віртуальна мережа, яка поєднує в собі технологічну IT-мережу й корпоративну IT-мережу. От вони й були зруйновані на 70%", - заявив він.
Комаров зауважив, що якщо порахувати у віртуальних серверах, то це майже 5 тис. серверів, з яких приблизно 4,8 тис. постраждали внаслідок цієї атаки. Проте він підкреслив, що йдеться не про всі сегменти.
"Сегментація спрацювала добре й це один з висновків, який ми зробили. Головний висновок – робіть все, виходячи з припущення, що вас можуть "пробити" щодня. Це дуже змінює філософію архітектури всієї мережі, змінює підходи до організації поєднання географічної та віртуальної інфраструктури. Наприклад, у нас є доволі суттєве географічне розділення фізичної мережі, але у нас не було такого ж географічного розділення на рівні віртуальної мережі. Ця кібератака суттєво вплинула на наш світогляд. І не лише наш, а й інших операторів. Ми поділилися інформацією з багатьма компаніями, в тому числі й із закордонними операторами, аби допомогти їм зміцнити захист", - розповів Комаров.
За його словами, жоден клієнт не подавав в суд на "Київстар" під час чи після кібератаки.
- Уранці 12 грудня 2023 року через збій у користувачів "Київстару" був відсутній мобільний зв'язок. У компанії заявили, що причиною збою була потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.
- Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar. Вони заявили, що викрали персональні дані користувачів.
- Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.
- 15 грудня "Київстар" відновив зв'язок і мобільний інтернет.
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