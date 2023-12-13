Хакерська атака на "Київстар" не вплинула на ЗСУ, вона спрямована на цивільну інфраструктуру, - ГУР

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, пише NV.

"Військові як на лінії фронту, так і сили, які забезпечують українські Сили безпеки і оборони, безумовно, мають альтернативні джерела зв’язку і захищені позиції для збереження інформації. Саме ця атака була спрямована на цивільну інфраструктуру", - сказав Юсов.

На питання про готовність України відповісти на подібну атаку, Юсов відзначив, що "тут недоречно застосовувати такі емоційні категорії".

При цьому він наголосив, що кібератака на Київстар не є реакцією від рф на атаку ГУР на Федеральну податкову систему Росії.

"Ні, це виключений сценарій, оскільки обидва ці операції, обидві ці атаки є достатньо тривалими в контексті підготовки і реалізації. І зрозуміло, що ворог так само не стоїть на місці і традиційно готує і продовжує кібератаки на українську цифрову інфраструктуру", - додав він.