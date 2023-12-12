У роботі Kyivstar стався збій, сайт оператора також припинив працювати
Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався збій. Користувачі скаржаться на відсутність мобільного зв'язку та неможливість увійти на сайт оператора
Про це інформує Еспресо.
Так, під час спроби входу на сайт Київстару видає помилку, сторінка не працює.
Крім того, користувачі помітили відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Також неможливо увійти у мобільний застосунок "Київстар".
Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь "мобільна мережа недоступна".
У компанії наразі не коментують такий збій і не називають його причини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.86 Купівля 36.86Продаж 37.48
- EUR Купівля 39.63Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе