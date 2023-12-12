У роботі Kyivstar стався збій, сайт оператора також припинив працювати

Про це інформує Еспресо.

Так, під час спроби входу на сайт Київстару видає помилку, сторінка не працює.

Крім того, користувачі помітили відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Також неможливо увійти у мобільний застосунок "Київстар".

Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь "мобільна мережа недоступна".

У компанії наразі не коментують такий збій і не називають його причини.