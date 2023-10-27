Київстар попередив про SMS розсилку із закликами до держзради
Компанія Київстар попередила користувачів, що інформаційні системи виявили SMS розсилку, українців заохочують до державної зради
Про це повідомляє офіційний твіттер Київстару.
"Інформаційні системи Київстар виявили SMS розсилку з закликами до державної зради. Розсилка повідомлень здійснювалась через інтернет, її джерело знаходиться за кордоном", - йдеться у заяві компанії.
Відомо, що про дії зловмисників вже повідомлено СБУ та Кіберполіцію України.
- 9 жовтня стало відомо, що нідерландський холдинг Veon більше не є власником російського Вимпелкома (бренд Beeline). Компанія, якій належить Київстар, продала свої активи.
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