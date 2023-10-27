Київстар попередив про SMS розсилку із закликами до держзради

Про це повідомляє офіційний твіттер Київстару.

"Інформаційні системи Київстар виявили SMS розсилку з закликами до державної зради. Розсилка повідомлень здійснювалась через інтернет, її джерело знаходиться за кордоном", - йдеться у заяві компанії.

Відомо, що про дії зловмисників вже повідомлено СБУ та Кіберполіцію України.