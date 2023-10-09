Компанія VEON, яка володіє Київстаром, продала російські активи Beeline

Про це інформують на офіційному сайті.

Мобільний оператор Beeline, один з лідерів російського ринку, перейшов під контроль свого керівництва на чолі з Олександром Торбаховим. Veon не має права викупити його назад, повідомляє холдинг.

Холдинг залишається присутнім у шести країнах світу: Пакистан, Україна, Бангладеш, Казахстан, Узбекистан та Киргизстан. Гендиректор Каан Терзіоглу сказав, що вихід з Росії значно зміцнює позицію компанії для досягнення її стратегічних цілей.

Довідково. VEON - це комунікаційна і технологічна компанія, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку в різних країнах світу. Заснована в 1992 році в Москві під назвою Вимпелком, але більше відома за брендом Білайн. Вона була одним з перших операторів мобільного зв'язку в Росії. Основними акціонерами VEON є LetterOne Holdings, яка належить засновникам Альфа-Груп, в тому числі Михайлу Фрідману.

В Україні VEON є власником мобільного оператора Київстар. Холдинг відкрив у Львові Глобальний сервісний центр, який обслуговує операції з фінансів, закупівель і HR-процесів в декількох країнах.