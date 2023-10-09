Компанія VEON, яка володіє Київстаром, продала російські активи Beeline
Нідерландський холдинг Veon більше не є власником російського Вимпелкома (бренд Beeline). Компанія, якій належить Київстар, продала свої активи
Про це інформують на офіційному сайті.
Мобільний оператор Beeline, один з лідерів російського ринку, перейшов під контроль свого керівництва на чолі з Олександром Торбаховим. Veon не має права викупити його назад, повідомляє холдинг.
Холдинг залишається присутнім у шести країнах світу: Пакистан, Україна, Бангладеш, Казахстан, Узбекистан та Киргизстан. Гендиректор Каан Терзіоглу сказав, що вихід з Росії значно зміцнює позицію компанії для досягнення її стратегічних цілей.
Довідково. VEON - це комунікаційна і технологічна компанія, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку в різних країнах світу. Заснована в 1992 році в Москві під назвою Вимпелком, але більше відома за брендом Білайн. Вона була одним з перших операторів мобільного зв'язку в Росії. Основними акціонерами VEON є LetterOne Holdings, яка належить засновникам Альфа-Груп, в тому числі Михайлу Фрідману.
В Україні VEON є власником мобільного оператора Київстар. Холдинг відкрив у Львові Глобальний сервісний центр, який обслуговує операції з фінансів, закупівель і HR-процесів в декількох країнах.
- 2 листопада тогоріч у Reuters повідомили, що голландський телекомунікаційний оператор Veon планує продати свої російські підрозділи, які становлять більш ніж половину його доходів. Відомо, що прибуток "Билайн" до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за перші вісім місяців 2022 року склав 325 мільйонів доларів. Він конкурує з більшим конкурентом МТС, а також з "Мегафоном" та "Теле2". У Veon близько 3,2 млрд доларів готівки та 8,1 млрд доларів боргу.
- Згодом стало відомо, що оператор Veon продасть свій російський бізнес Вимпелком російському менеджменту за 2,15 мільярда доларів.
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