Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Мобільний оператор Veon піде з ринку РФ та продасть свій бізнес

Мобільний оператор Veon піде з ринку РФ та продасть свій бізнес

24 листопада, 2022 четвер
16:13
Світ РФ

Мобільний оператор Veon продасть свій російський бізнес "Вимпелком" російському менеджменту за 2,15 мільярда доларів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву генерального директора Каана Терзіоглу.

"Я впевнений, що узгоджений продаж російського бізнесу Veon керівництву "Вимпелкому" є оптимальним рішенням для Veon, її клієнтів, акціонерів і кредиторів, а також співробітників як усередині, так і за межами Росії", - заявив він.

Відомо, що Veon управляє своїм брендом "Білайн" через свою дочірню компанію "Вимпелком" у Росії, на яку припадає близько половини вторгування групи. Очікується, що операцію буде завершено до 1 червня наступного року.

  • 2 листопада у Reuters повідомили, що голландський телекомунікаційний оператор Veon планує продати свої російські підрозділи, які становлять більш ніж половину його доходів. Відомо, що прибуток "Билайн" до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за перші вісім місяців 2022 року склав 325 мільйонів доларів. Він конкурує з більшим конкурентом МТС, а також з "Мегафоном" та "Теле2". У Veon близько 3,2 млрд доларів готівки та 8,1 млрд доларів боргу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
бойкот Росії
Читайте також:
Михайло Жернаков
Автор Михайло Жернаков
23 листопада, 2022 середа
Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи
23 листопада, 2022 середа
Карта бойових дій: 18-22 листопада. ЗСУ організували дорогу смерті на півдні
Прапор Польщі
23 листопада, 2022 середа
У Польщі на місці падіння ракети завершили збір доказів
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 листопада
17:02
Ексклюзив
РФ для виробництва ракет Х-101 використовує американські компоненти, які закуповує на цивільному ринку, - військовий експерт Катков
16:57
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
У міськраді Одеси ухвалили знести пам'ятник Катерині ІІ
16:55
мобілізовані ДНР
"Питань до Путіна багато": дружини і матері мобілізованих їдуть до Москви зустрітися з президентом РФ і провести акцію на Красній площі
16:44
Євроcoюз ЄС
Європарламент проголосував за невизнання паспортів РФ, виданих на окупованих територіях
16:29
Ощадбанк
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток усіх банків
16:22
електроенергія
Критична інфраструктура всіх областей отримала електроживлення
16:10
З полону повернули 50 українських військових, серед них - оборонці Маріуполя
16:05
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Про шарф Орбана з картою столітньої давнини
16:02
Кукурудза
Врожай кукурудзи в Україні подекуди не зберуть до весни, - представник Всеукраїнської аграрної ради
15:48
Оновлено
СБУ прийшла з обшуками у компанію VS Energy, яка належала російським олігархам
15:38
Хімічна зброя
Розвідка не підтвердила масового завезення росіянами хімзброї в Україну, - Генштаб
15:17
Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7 для підтримки енергосистеми України
15:14
На Донеччині росіяни знищили ракетою дитсадок "Мир"
15:03
Ексклюзив
Ворог маневрує та намагається накопичувати сили у напрямку Харківщини та Донеччини, - військовий аналітик Гетьман
15:02
Енергетика
США та Європа допоможуть відновити енергетичну систему Україні
14:47
Ексклюзив
карта досяжності української артилерії на південному фронті
Росіяни вже розуміють, що з Півдня їм доведеться відступати, - Гуменюк
14:44
ЗАЕС
Російські обстріли несуть ризик ядерної та радіаційної катастрофи, - президент Енергоатому
14:38
СБУ запобігла вивезенню з України колекційних авто та скіфського золота, які належать президенту "Мотор Січі" Богуслаєву
14:26
Окупанти, заручники, окупація
Окупанти намагаються примусово виселити людей з 15-км зони від Дніпра, - депутат Херсонської облради
14:25
Прем'єр-міністр Словаччини подарував Орбану шарф з актуальними кордонами
14:07
Олексій Громов
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
14:06
Білорусь солдати
У Генштабі заявили, що близько 10-15 тисяч білорусів готові воювати проти України
14:02
OPINION
Сергій Фурса
Путін розпочинає нову газову війну
13:54
вода
У Києві відновили водопостачання
13:44
Відключення телерадіомовлення
Що робити, якщо зникло ефірне мовлення. Пояснення Держспецзв'язку
13:40
Островецька АЕС
Генштаб звернувся до білорусів: РФ готує теракт на Островецькій АЕС
13:38
На фото прапор ОАЕ
Україна та Росія обговорили обмін полоненими, який був умовою для транзиту аміаку, - Reuters
13:23
Європарламент
Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги
13:22
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу. Партнерський матеріал
13:16
Голодомор
Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу
13:16
Міноборони РФ
У міноборони РФ заявили, що не завдавали ракетних ударів по Києву 23 листопада
13:02
Ракета "Луна-М"
Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі, - українська розвідка
12:57
Ексклюзив
Путін
Військові склади в селі Ковбасне у Придністров'ї може підірвати тільки сама Росія, - ексміністр оборони Молдови
12:52
"Потяг до перемоги"
Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів через ракетну атаку РФ. Список
12:46
Лукашенко
"Далі буде повне знищення України": Лукашенко закликав до мирних переговорів з РФ
12:22
Ексклюзив
деокупаціїя Крим
Українська розвідка помітила втечу родин окупаційних чиновників та офіцерів спецслужб з Криму, - Юсов
12:21
Михайло Волинець
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук
12:18
Українська електроенергія пішла в Європу
До кінця доби АЕС знову працюватимуть в українській енергосистемі, – Галущенко
12:09
Тайвань Одрі Тан міністр
Міністерка Тайваню: доступ до правдивої інформації – базова потреба людини
12:08
OPINION
Валерій Пекар
Ніщо не допоможе тому, хто відмовляється від відповідальності за майбутнє
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV