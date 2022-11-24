Мобільний оператор Veon піде з ринку РФ та продасть свій бізнес

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву генерального директора Каана Терзіоглу.

"Я впевнений, що узгоджений продаж російського бізнесу Veon керівництву "Вимпелкому" є оптимальним рішенням для Veon, її клієнтів, акціонерів і кредиторів, а також співробітників як усередині, так і за межами Росії", - заявив він.

Відомо, що Veon управляє своїм брендом "Білайн" через свою дочірню компанію "Вимпелком" у Росії, на яку припадає близько половини вторгування групи. Очікується, що операцію буде завершено до 1 червня наступного року.

2 листопада у Reuters повідомили, що голландський телекомунікаційний оператор Veon планує продати свої російські підрозділи, які становлять більш ніж половину його доходів. Відомо, що прибуток "Билайн" до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за перші вісім місяців 2022 року склав 325 мільйонів доларів. Він конкурує з більшим конкурентом МТС, а також з "Мегафоном" та "Теле2". У Veon близько 3,2 млрд доларів готівки та 8,1 млрд доларів боргу.

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