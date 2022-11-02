Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

"Не може бути жодних гарантій, що згаданий вище процес продажу приведе до прийнятної пропозиції або, навіть якщо буде отримано прийнятну пропозицію і в результаті буде досягнуто угоди про придбання, що будуть отримані необхідні схвалення", - йдеться в повідомленні компанії

Компанія заявила, що проводить "конкурентний процес продажу" бізнесу, який управляє другою за величиною мобільною мережею у Росії під брендом "Билайн".

Зазначається, що становище Veon складне, оскільки вона також має значні операції в Україні, де щосили намагалася зберегти роботу свого підрозділу "Київстар" протягом усієї війни.

Відомо, що прибуток "Билайн" до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за перші вісім місяців 2022 року склав 325 мільйонів доларів. Він конкурує з більшим конкурентом МТС, а також з "Мегафоном" та "Теле2". У Veon близько 3,2 млрд доларів готівки та 8,1 млрд доларів боргу.

2 вересня один з найбільших у світі виробників побутової техніки, шведська компанія Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ухвалили рішення залишити російський ринок.

8 вересня з ринку Росії вийшла друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Group.

20 вересня компанія PepsiCo оголосила про припинення в Росії виробництва Pepsi, 7UP і Mountain Dew майже через шість місяців після заяви про такі наміри.

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