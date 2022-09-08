Про це повідомляє Billboard.

Пресслужба Sony Music Group повідомила, що компанія "прийняла рішення повністю піти з російського ринку та передати російську компанію та її місцевий реєстр під місцеве управління".

"Оскільки війна продовжує руйнувати гуманітарний вплив на Україну, а санкції проти Росії продовжують посилюватися, ми не можемо більше зберігати свою присутність у Росії, починаючи відсьогодні", - йдеться в заяві.

Джерело, яке знайоме з рішенням Sony Music, зазначило, що нова російська компанія буде незалежною й представлятиме лише російських артистів.

1 серпня з російського ринку вийшла міжнародна чайна компанія Ekaterra. Зазначається, що чаї брендів Lipton, Saito та Brooke Bond перестають вироблятися в Росії вже до кінця 2022 року, а сама компанія повністю припинить їхній продаж і дистрибуцію.

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