Lipton, Saito і Brooke Bond: міжнародна чайна компанія Ekaterra виходить з ринку Росії

Про це йдеться в заяві пресслужби компанії.

Зазначається, що чаї брендів Lipton, Saito та Brooke Bond. перестають вироблятися в Росії вже до кінця 2022 року, а сама компанія повністю припинить їхній продаж і дистрибуцію.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалене, оскільки поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес у Росії.

За інформацією Telegram-каналу Mash, співробітникам заводу в Петербурзі оголосили, що підприємство ліквідують, а персонал скоротять.

21 липня російський ринок покинула американська компанія Beam Suntory, яка виробляла бурбон Jim Beam. Аналогічно зробить і шотландська Edrington. Їй належать бренди Macallan, Highland Park, Famous Grouse, Glenrothes.

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