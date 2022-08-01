Lipton, Saito і Brooke Bond: міжнародна чайна компанія Ekaterra виходить з ринку Росії
Російський ринок залишає міжнародна чайна компанія Ekaterra, якій належать бренди Lipton, Saito та Brooke Bond
Про це йдеться в заяві пресслужби компанії.
Зазначається, що чаї брендів Lipton, Saito та Brooke Bond. перестають вироблятися в Росії вже до кінця 2022 року, а сама компанія повністю припинить їхній продаж і дистрибуцію.
У компанії пояснили, що таке рішення ухвалене, оскільки поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес у Росії.
За інформацією Telegram-каналу Mash, співробітникам заводу в Петербурзі оголосили, що підприємство ліквідують, а персонал скоротять.
- 21 липня російський ринок покинула американська компанія Beam Suntory, яка виробляла бурбон Jim Beam. Аналогічно зробить і шотландська Edrington. Їй належать бренди Macallan, Highland Park, Famous Grouse, Glenrothes.
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