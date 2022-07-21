Компанія-виробник бурбону Jim Beam продає бізнес у Росії і залишає ринок країни-агресор

Про це йдеться на сайті компанії.

"Beam Suntory разом з Edrington досягли угоди про продаж бізнесу спільного підприємства Maxxium в Росії. Ми вирішили, що найкращий спосіб вийти з ринку - продати спільне підприємство російському місцевому керівництву, і ми бажаємо нашим шановним колишнім колегам всього кращого в майбутньому напрямку компанії", - повідомляється на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що Beam Suntory призупинить постачання продукції. Аналогічно зробить і шотландська Edrington. Їй належать бренди Macallan, Highland Park, Famous Grouse, Glenrothes.

Відомо, що у російському представництві Jim Beam працювало понад 250 осіб.

Ізоляція Росії від світової спільноти продовжується, 21 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала схвалення державами-членами ЄС сьомого пакета санкцій проти Росії. "Держави-члени схвалили запропоноване нами посилення санкцій проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: тиск триватиме стільки, скільки це буде потрібно", - пише фон дер Ляєн.

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