"Це посилає потужний сигнал Москві": Урсула фон дер Ляєн привітала схвалення сьомого пакету санкцій проти РФ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала схвалення державами-членами ЄС сьомого пакета санкцій проти Росії
Про це очільниця Єврокомісії написала у твітері.
"Держави-члени схвалили запропоноване нами посилення санкцій проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: тиск триватиме стільки, скільки це буде потрібно", - пише фон лер Ляєн.
- Нагадаємо, 20 липня представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Рішення оприлюднять 21 липня в Офіційному журналі ЄС
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