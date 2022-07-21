Про це очільниця Єврокомісії написала у твітері.

"Держави-члени схвалили запропоноване нами посилення санкцій проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал Москві: тиск триватиме стільки, скільки це буде потрібно", - пише фон лер Ляєн.

Нагадаємо, 20 липня представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Рішення оприлюднять 21 липня в Офіційному журналі ЄС

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb