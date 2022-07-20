Про це інформує кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС тепер дали зелене світло сьомому пакету санкцій ЄС проти Росії. Золото, зокрема золоті прикраси, включені (в санкції - Ред.). Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", – повідомляє Джозвяк.