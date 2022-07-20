Включно з ембарго на золото: посли Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії
Представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Рішення оприлюднять 21 липня в Офіційному журналі ЄС
Про це інформує кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС тепер дали зелене світло сьомому пакету санкцій ЄС проти Росії. Золото, зокрема золоті прикраси, включені (в санкції - Ред.). Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", – повідомляє Джозвяк.
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