Шведській виробник техніки Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ідуть із РФ

Про вихід Equinor повідомила на власному порталі.

Раніше, у травні, компанія оголосила про свої плани вийти з чотирьох спільних підприємств з російською нафтовою компанією "Роснєфть" і залишити нафтове родовище. За словами представників Equinor тепер в Росії "не залишилося жодних активів або проєктів".



Це перша велика західна нафтова компанія, яка повністю вийшла з Росії, оскільки інші великі компанії, такі як ExxonMobil, BP, Shell і TotalEnergies все ще перебувають у процесі завершення виходу із російського ринку.

Відомо, що Electrolux призупинила свою діяльність у Росії з початком війни в Україні. Тепер Electrolux вирішила покинути РФ та передати свій бізнес місцевому менеджменту шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії. Нова компанія продовжить обслуговувати техніку, яку Electrolux раніше продавала в Росії. Electrolux не має виробництва в країні-агресорці й не буде постачати будь-яку техніку для нової компанії.

21 липня компанія-виробник бурбона Jim Beam заявила, що продає бізнес у Росії й залишає ринок країни-агресорки. Відомо, що у російському представництві Jim Beam працювало понад 250 осіб.

27 липня бізнес в Росії вирішив продати один з найстаріших та найбільших виробників підіймального устаткування американська компанія Otis.

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