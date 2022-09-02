Шведській виробник техніки Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ідуть із РФ
Один з найбільших у світі виробників побутової техніки, шведська компанія Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ухвалили рішення залишити російський ринок
Про вихід Equinor повідомила на власному порталі.
Раніше, у травні, компанія оголосила про свої плани вийти з чотирьох спільних підприємств з російською нафтовою компанією "Роснєфть" і залишити нафтове родовище. За словами представників Equinor тепер в Росії "не залишилося жодних активів або проєктів".
Це перша велика західна нафтова компанія, яка повністю вийшла з Росії, оскільки інші великі компанії, такі як ExxonMobil, BP, Shell і TotalEnergies все ще перебувають у процесі завершення виходу із російського ринку.
Відомо, що Electrolux призупинила свою діяльність у Росії з початком війни в Україні. Тепер Electrolux вирішила покинути РФ та передати свій бізнес місцевому менеджменту шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії. Нова компанія продовжить обслуговувати техніку, яку Electrolux раніше продавала в Росії. Electrolux не має виробництва в країні-агресорці й не буде постачати будь-яку техніку для нової компанії.
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