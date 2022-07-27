Виробник ліфтів Otis продає свій бізнес у Росії

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки тяглої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках постачання і посилення правил, ми дійшли висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - зазначили у компанії.

Продаж бізнесу став наступним кроком за березневим рішенням компанії припинити приймати замовлення на нове обладнання та інвестувати в операції у Росії.

"Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні", - зазначили в компанії.

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development. Очікується, що угода буде закрита найближчим часом.

Відомо, що Ice Development - російська інвестиційна компанія, що спеціалізується на секторі нерухомості та здійснює нагляд за масштабними проєктами житлового будівництва та реставрації будівель.

Зазначається, що після передачі їй права власності Ice Development планує відновити виробництво у повному обсязі на виробничому майданчику Отіс у Санкт-Петербурзі під новим брендом.

21 липня компанія-виробник бурбона Jim Beam заявила, що продає бізнес у Росії й залишає ринок країни-агресорки. Відомо, що у російському представництві Jim Beam працювало понад 250 осіб.

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