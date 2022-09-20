Про це пише Reuters.

Журналісти Reuters відвідали низку супермаркетів, роздрібних магазинів і спортзалів у Москві та за її межами. Там вони виявили пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва за липень і серпень 2022-го. За даними на етикетках, напої були виготовлені на російських заводах. Остання дата виробництва на продукті була 17 серпня.

Після цього американська компанія PepsiCo у заяві для Reuters зазначила, що вже припинила виготовлення Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії.

"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", - наголосив представник PepsiCo 8 вересня. Це був перший публічний коментар з моменту першої заяви про вихід з ринку РФ на початку березня.

Прессекретар компанії заявив, що це "відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року", проте коментувати поточний стан справ відмовився.

Зазначається, що продовження виробництва означає, що в Москві, Владивостоці та в Красноярську все ще широко доступні газовані напої від PepsiCo. Так, наприклад, власник тренажерного залу в Москві сказав журналістам, що здійснив замовлення в середині серпня.

Захід не накладав санкції на їжу та напої у межах широкомасштабних заходів, спрямовних на покарання Росії за розв'язання повномасштабної війни в Україні. Однак постійна доступність напоїв PepsiCo показує, як великим американським компаніям важко вийти з ринку однієї з найбільших країн світу. У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики.

У березні PepsiCo заявила, що продовжуватиме продавати в Росії товари першої необхідності, як-от молоко, дитяче харчування тощо.

Раніше Sony Music Group заявила про те, що збирається вийти з ринку Росії.