English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ PepsiCo припиняє виробництво в Росії майже через пів року після обіцяної дати, - Reuters

PepsiCo припиняє виробництво в Росії майже через пів року після обіцяної дати, - Reuters

20 вересня, 2022 вiвторок
13:30
Світ Pepsi

Компанія PepsiCo оголосила про припинення в Росії виробництва Pepsi, 7UP і Mountain Dew майже через шість місяців після заяви про такі наміри

Про це пише Reuters.

Журналісти Reuters відвідали низку супермаркетів, роздрібних магазинів і спортзалів у Москві та за її межами. Там вони виявили пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва за липень і серпень 2022-го. За даними на етикетках, напої були виготовлені на російських заводах. Остання дата виробництва на продукті була 17 серпня.

Після цього американська компанія PepsiCo у заяві для Reuters зазначила, що вже припинила виготовлення Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії.

"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", - наголосив представник PepsiCo 8 вересня. Це був перший публічний коментар з моменту першої заяви про вихід з ринку РФ на початку березня.

Прессекретар компанії заявив, що це "відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року", проте коментувати поточний стан справ відмовився.

Зазначається, що продовження виробництва означає, що в Москві, Владивостоці та в Красноярську все ще широко доступні газовані напої від PepsiCo. Так, наприклад, власник тренажерного залу в Москві сказав журналістам, що здійснив замовлення в середині серпня.

Захід не накладав санкції на їжу та напої у межах широкомасштабних заходів, спрямовних на покарання Росії за розв'язання повномасштабної війни в Україні. Однак постійна доступність напоїв PepsiCo показує, як великим американським компаніям важко вийти з ринку однієї з найбільших країн світу. У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики.

У березні PepsiCo заявила, що продовжуватиме продавати в Росії товари першої необхідності, як-от молоко, дитяче харчування тощо.

  • Раніше Sony Music Group заявила про те, що збирається вийти з ринку Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Економіка
бойкот Росії
Читайте також:
Дмитро Пєсков
19 вересня, 2022 понедiлок
У Кремлі пригрозили "належною відповіддю" на спробу звільнити Крим
18 вересня, 2022 неділя
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
Коронавірус
19 вересня, 2022 понедiлок
У США заявили про завершення пандемії COVID-19
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.3
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
14:25
газосховище
У Німеччині газосховища заповнили на більш ніж 90%
14:21
Анонс
Футбол. Ветерани ФК "Карпати" - Збірна журналістів України. Благодійний матч
14:18
Ексклюзив
путін
Путін не оголосить мобілізацію, навіть якщо ЗСУ перетнуть кордон з РФ, - дипломат Безсмертний
14:06
Ердоган Путін
Путін хоче покінчити з війною в Україні, але розуміє, що для цього муситиме повернути всі окуповані землі, - Ердоган
13:57
Олександр Петраков
УЄФА оштрафував тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
13:55
Наталка Діденко
На Заході, Півночі та в Центрі - дощі, а на Сході - посуха. Погода на 21 вересня від Наталки Діденко
13:53
Щеплення
Упродовж тижня на Київщині госпіталізували 277 пацієнтів із COVID-19
13:47
Володимир Сальдо
Колаборант Сальдо заявив, що окупаційна влада ухвалила рішення провести "референдум про входження Херсонщини у склад РФ"
13:43
Євро-2024
Збірну Росії відсторонили від участі в Євро-2024, - президент УАФ Павелко
13:35
пістолет
У Грузії озброєний чоловік напав на банк і взяв заручників
13:32
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко пообіцяв не допустити "удару в спину" Росії
13:32
Ексклюзив
поліцейський кийок
Декого били поліцейськими кийками, декого - струмом, годували недовареною кашею: мешканець деокупованої Балаклії про життя в катівні
13:17
на фото: колаборант
Добровільно працював на окупантів: експоліцейському з Куп'янська оголосили підозру в держзраді
13:12
Обіцяв наварити окупантам щі: на Миколаївщині затримали корегувальника вогню
13:08
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що наразі не бачать перспектив закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом
13:08
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін хоче воювати
13:05
парад у окупованому Криму
В ГУР оцінили, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни
12:57
ЄС
ЄС остаточно затвердив виділення Україні чергового траншу макрофіну у розмірі €5 млрд
12:57
Уряд Британії планує виділити Україні щонайменше $2,6 млрд військової допомоги 2023 року, - Reuters
12:41
Володимир Путін
Збірну Росії не пустили на ЧС з улюбленого виду спорту Путіна
12:15
Ексклюзив
україна польща
Українці надзвичайно мобільні, 430 тис. біженців уже мають роботу в Польщі, - місцевий політик Чех
12:10
Ексклюзив
Литва білорусь кордон
У Литві тривають дискусії щодо заборони в’їзду для громадян Білорусі, - членкиня комітету нацбезпеки Шакаліне
12:07
Сі Цзіньпін та його васал Путін
Китай поступово анексує Росію. Москва перетворюється з партнера на васала Пекіну, - The Sydney Morning Herald
12:03
обмін тілами
Україна повернула додому тіла 25 полеглих захисників
11:52
Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто закликав ЄС відмовитися від нових санкцій проти РФ
11:42
на фото: балкер BC VANESSA
"Зернова ініціатива": до одеського порту зайшло четверте зафрахтоване ООН судно
11:40
прикордонник
Прикордонники ліквідували групу диверсантів, які намагалися переплисти Сіверський Донець
11:35
арешт кайданки
Майже 500 млн грн: столична прокуратура передала на потреби ЗСУ арештовані кошти
11:23
101-а американська дивізія
США посилюють вплив на пострадянські республіки: готові подарувати Узбекистану та Киргизстану бойову авіацію, - Politico
11:22
Дмитро Медведєв
Медведєв пригрозив, що після псевдореферендумів на Донбасі РФ зможе "використовувати всі сили самозахисту"
11:06
окупанти вивезли дітей
Росіяни крадуть українських дітей: до Москви вивезли ще 135 діток з Донеччини, – Андрющенко
10:33
Харківщина обстріл
На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів
10:23
Нарендра Моді
Росія слабшає. Індія згортає співпрацю з РФ і шукає нових стратегічних партнерів
10:23
Ексклюзив
ЗАЕС і МАГАТЕ
Безпеку на ЗАЕС можуть гарантувати лише МАГАТЕ та міжнародні організації, - вчений Фукусімського університету Желєзняк
10:09
Андрій Ярмоленко
Ребров пояснив, чому Ярмоленко проміняв Англію на ОАЕ
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 вересня: євро і злотий трохи зросли у ціні
09:58
Внаслідок обстрілу загарбників у Краматорську пошкоджені навчальні заклади
За минулу добу загарбники вбили одного мирного жителя Донеччини, ще 12 дістали поранення
09:56
Ексклюзив
M-55S
Передача техніки часів СРСР не задовольняє потреб ЗСУ, - Згурець
09:40
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Ердоган розповів, як з 2014 року просить "дорогого друга Путіна" повернути Крим
09:40
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
За добу Росія втратила в Україні 160 військових, 4 танки, 5 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV