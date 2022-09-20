PepsiCo припиняє виробництво в Росії майже через пів року після обіцяної дати, - Reuters
Компанія PepsiCo оголосила про припинення в Росії виробництва Pepsi, 7UP і Mountain Dew майже через шість місяців після заяви про такі наміри
Про це пише Reuters.
Журналісти Reuters відвідали низку супермаркетів, роздрібних магазинів і спортзалів у Москві та за її межами. Там вони виявили пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва за липень і серпень 2022-го. За даними на етикетках, напої були виготовлені на російських заводах. Остання дата виробництва на продукті була 17 серпня.
Після цього американська компанія PepsiCo у заяві для Reuters зазначила, що вже припинила виготовлення Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії.
"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", - наголосив представник PepsiCo 8 вересня. Це був перший публічний коментар з моменту першої заяви про вихід з ринку РФ на початку березня.
Прессекретар компанії заявив, що це "відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року", проте коментувати поточний стан справ відмовився.
Зазначається, що продовження виробництва означає, що в Москві, Владивостоці та в Красноярську все ще широко доступні газовані напої від PepsiCo. Так, наприклад, власник тренажерного залу в Москві сказав журналістам, що здійснив замовлення в середині серпня.
Захід не накладав санкції на їжу та напої у межах широкомасштабних заходів, спрямовних на покарання Росії за розв'язання повномасштабної війни в Україні. Однак постійна доступність напоїв PepsiCo показує, як великим американським компаніям важко вийти з ринку однієї з найбільших країн світу. У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики.
У березні PepsiCo заявила, що продовжуватиме продавати в Росії товари першої необхідності, як-от молоко, дитяче харчування тощо.
- Раніше Sony Music Group заявила про те, що збирається вийти з ринку Росії.
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