Відповідальність за атаку на "Київстар" взяла на себе російська хакерська група "Солнцепек"
Російські хакери із групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку "Київстар". СБУ прогнозує, що 13 грудня відбудеться запуск мобільного зв’язку та інтернету
Про це йдеться у повідомленні хакерів.
"Ми, хакери "Солнцепек", беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на "Київстар". Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони здійснили атаку через те, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України.
"Решті контор, які допомагають ЗСУ, приготуватися!" - додали хакери.
Натомість Служба безпеки України заявила, що допомагає відновити "Київстару" роботу мережі.
"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - написали у повідомленні.
За попередніми розрахунками, які надає СБУ, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
- Уранці 12 грудня через збій у користувачів "Київстару" відсутній мобільний зв'язок: у компанії кажуть, що причиною збою є потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. Більше про це читайте тут!
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