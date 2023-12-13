Відповідальність за атаку на "Київстар" взяла на себе російська хакерська група "Солнцепек"

Про це йдеться у повідомленні хакерів.

"Ми, хакери "Солнцепек", беремо на себе повну відповідальність за кібератаку на "Київстар". Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони здійснили атаку через те, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України.

"Решті контор, які допомагають ЗСУ, приготуватися!" - додали хакери.

Натомість Служба безпеки України заявила, що допомагає відновити "Київстару" роботу мережі.

"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - написали у повідомленні.

За попередніми розрахунками, які надає СБУ, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.