Київстар повідомив, що відновив доступ до інтернету по всій країні

Про це повідомляє пресслужба компанії "Київстар" у Facebook.

Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G.

Станом на зараз команда Київстару:

відновила доступ до мобільного інтернету у всій країні;

активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар";

поновила роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

У повідомленні йдеться про те, що невдовзі якість зв'язку покращиться, навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Однак, за даними пресслужби, фахівці компанії оперативно їх усувають.

"Як тільки ми дізнаємось, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100%, ми обов’язково вас повідомимо", - зазначили у компанії.