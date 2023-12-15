Київстар повідомив, що відновив доступ до інтернету по всій країні
Команда компанії "Київстар" відновила роботу мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території
Про це повідомляє пресслужба компанії "Київстар" у Facebook.
Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G.
Станом на зараз команда Київстару:
- відновила доступ до мобільного інтернету у всій країні;
- активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до "Мій Київстар";
- поновила роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.
У повідомленні йдеться про те, що невдовзі якість зв'язку покращиться, навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Однак, за даними пресслужби, фахівці компанії оперативно їх усувають.
"Як тільки ми дізнаємось, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100%, ми обов’язково вас повідомимо", - зазначили у компанії.
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