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Головна Економіка Кібератака на Kyivstar: у НБУ радять банкам створити резервні канали зв'язку

Кібератака на Kyivstar: у НБУ радять банкам створити резервні канали зв'язку

14 грудня, 2023 четвер
10:39
Економіка

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За словами Шабана, банки вже активно вирішують ситуацію зі зв’язком - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – сказав Шабан.

За даними банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі.

Що відомо про кібератаку на Kyivstar

  • Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. 
  • Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar.
  • Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.
  • Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку Kyivstar.
  • 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.
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