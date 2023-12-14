Кібератака на Kyivstar: у НБУ радять банкам створити резервні канали зв'язку

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За словами Шабана, банки вже активно вирішують ситуацію зі зв’язком - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – сказав Шабан.

За даними банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі.

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