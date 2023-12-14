Кібератака на Kyivstar: у НБУ радять банкам створити резервні канали зв'язку
Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За словами Шабана, банки вже активно вирішують ситуацію зі зв’язком - переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.
"Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів", – сказав Шабан.
За даними банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі.
Що відомо про кібератаку на Kyivstar
- Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.
- Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar.
- Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.
- Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку Kyivstar.
- 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.
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