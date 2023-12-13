У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок
Ввечері середи, 13 грудня, до користувачів "Київстар" почав повертатись мобільний зв'язок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зв'язок від компанії "Київстар" поступово почав повертатись до мобільних пристроїв українців. Деякі користувачі зауважують, що є мережа, але немає інтернету. Також зауважують, що телефон працює на вхідні дзвінки, а на вихідні наразі ні.
Для відновлення звʼязку іноді треба перезавантажити телефон. Серед варіантів також увімкнути/вимкнути режим польоту.
Компанія "Київстар" у своїх соцмережах, станом на 18:00, ще не повідомляла про остаточне відновлення зв'язку.
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