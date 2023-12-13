Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок

У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок

13 грудня, 2023 середа
18:00
Технології оператор "Київстар"

Ввечері середи, 13 грудня, до користувачів "Київстар" почав повертатись мобільний зв'язок

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зв'язок від компанії "Київстар" поступово почав повертатись до мобільних пристроїв українців. Деякі користувачі зауважують, що є мережа, але немає інтернету. Також зауважують, що телефон працює на вхідні дзвінки, а на вихідні наразі ні.

Для відновлення звʼязку іноді треба перезавантажити телефон. Серед варіантів також увімкнути/вимкнути режим польоту.

Компанія "Київстар" у своїх соцмережах, станом на 18:00, ще не повідомляла про остаточне відновлення зв'язку.

  • Уранці 12 грудня через збій у користувачів "Київстару" відсутній мобільний зв'язок: у компанії кажуть, що причиною збою є потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. Більше про це читайте тут!
  • Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на "Київстар". СБУ прогнозує, що 13 грудня відбудеться запуск мобільного зв’язку та інтернету.
  • Російська кібератака на український оператор мобільного звʼязку "Київстар" була спрямована проти цивільних мешканців, впливу на Сили оборони вона не мала.
  • 13 грудня Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку "Київстар".

Суспільство
Економіка
Україна
хакер
хакерські атаки
Читайте також:
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
13 грудня, 2023 середа
МЗС Канади: Ми допоможемо Україні у вступі до Євросоюзу
Kyivstar, Київстар
12 грудня, 2023 вiвторок
Масштабний збій у Kyivstar: СБУ відкрила кримінальну справу за 8 статтями, серед них - держзрада та диверсія
Богдан Буткевич
Автор Богдан Буткевич
13 грудня, 2023 середа
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
18:23
Інфографіка
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"
18:22
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів року за версією ІndieWire
18:22
В окупованому Криму на релігійного діяча склали протокол начебто за "незаконну місіонерську діяльність"
18:00
Інфографіка
CARACAL FROM RHEINMETALL
Caracal – найсучасніші німецькі бронемашини, які ЗСУ використовуватимуть першими у світі, технічні характеристики та переваги
18:00
OPINION
Атака на "Київстар": російські власники до добра не доводять
17:42
У Дніпрі відкриють фотовиставку "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів
17:31
Олександр Алієв
"Пі**ри, смокчіть х**": ексфутболіст "Динамо" Алієв, який отримав посвідчення УБД, відреагував на критику
17:24
"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям
17:15
Євробачення-2023
Оприлюднені пісні, які боротимуться за вакантне місце в Нацвідборі Євробачення-2024
17:01
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія оголосила про надання Україні додаткових систем ППО NASAMS
16:59
Ексклюзив
ракетна атака на Київ
У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ
16:52
Агент ФСБ із Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ
16:49
безробіття
Уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році
16:43
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою
16:35
погода мокрий сніг зима
Мокрий сніг, вітер і тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко
16:25
система протиповітряної оборони Patriot
Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини
16:25
Куп'янськ
"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова
16:19
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ за бюджетні кошти закуповував італійські шахи, дорогі смартгодинники та ікони, - "Слідство.Інфо"
16:07
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Утікають, як щурі". Як нові обличчя в Раді стали нашим прокляттям і привели до війни
16:00
Ексклюзив
Kyivstar, Київстар
На одного українського хакера працюють троє російських, - ексспівробітник СБУ про атаку на "Київстар"
15:50
Обухівський "шитий" рушник
Голубці з картоплею та обухівський "шитий" рушник стали нематеріальною культурною спадщиною України
15:45
Україна ЄС
Євродепутати закликали лідерів ЄС розпочати перемовини про вступ України та Молдови
15:41
Ексклюзив
Дональд Туск
Прем'єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським у Брюсселі, - польський журналіст Сієрант
15:38
Тейлор Свіфт
Тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії
15:34
Kyivstar, Київстар
Атака на "Київстар": МВС попередило про шахрайську схему під приводом компенсації
15:22
Пашинян та Алієв
Азербайджан і Вірменія провели взаємний обмін військовополоненими
15:15
Ексклюзив
Карта. Бахмут-Веселе_1212
На Бахмутському напрямку позиції переходять із рук у руки: 26-та артбригада про події на фронті
15:06
Педро Санчес
Настав час відкрити двері: прем'єр Іспанії закликав розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця року
15:06
Оновлено
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
ЗМІ написали, що Кабмін готує проєкт постанови, аби обійти рекомендації Єврокомісії. У МКІП відреагували
14:50
Україна - Італія, фани, вболівальники, фанати
Повернення вболівальників на трибуни: Мінмолодьспорту та МВС розробили заходи безпеки
14:34
морська коаліція
Британія оголосила про створення морської коаліції для допомоги Україні. Головні завдання
14:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
Із села на Чернігівщині, розташованого за 2 км від кордону з РФ, евакуювали родину з 6 дітьми
14:08
OPINION
Володимир Горбач
Зеленський — Байден: наступна спроба буде у січні
14:06
Оновлено
Юрій Бойко
Нардеп Бойко підтвердив наявність у його дружини квартири в Москві
14:01
МЗС України
Голова МЗС Ірану назвав Україну "чорним ринком", де бойовики отримують зброю. У Києві відреагували
14:01
ЗСУ, війна
"Їхня боротьба за свободу залежить від нашої наполегливості": лідери країн Північної Європи оприлюднили лист на підтримку України
13:52
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме початок перемовин щодо членства України в ЄС
13:47
Горять російські танки
"Відкинуті на 15 років у минуле": американська розвідка оцінила стан сухопутних військ РФ після втрат в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV