У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зв'язок від компанії "Київстар" поступово почав повертатись до мобільних пристроїв українців. Деякі користувачі зауважують, що є мережа, але немає інтернету. Також зауважують, що телефон працює на вхідні дзвінки, а на вихідні наразі ні.

Для відновлення звʼязку іноді треба перезавантажити телефон. Серед варіантів також увімкнути/вимкнути режим польоту.

Компанія "Київстар" у своїх соцмережах, станом на 18:00, ще не повідомляла про остаточне відновлення зв'язку.