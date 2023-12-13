Атака на "Київстар": МВС попередило про шахрайську схему під приводом компенсації
Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку "Київстар"
Про це йдеться у відомстві.
"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться у повідомленні.
Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок людини в соцмережах та онлайн-банкінгу.
Правоохоронці закликали довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Також не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.
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