Атака на "Київстар": МВС попередило про шахрайську схему під приводом компенсації

Про це йдеться у відомстві.

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться у повідомленні.

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок людини в соцмережах та онлайн-банкінгу.

Правоохоронці закликали довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Також не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.