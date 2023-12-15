У "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що протягом минулої доби спеціалісти відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків та стабілізували зв'язок у Києві.

Станом на 11:30 понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету".

Сьогодні компанія планує відновити послуги передачі даних: "Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки".

Згодом у компанії заявили, що спеціалісти відновили роботу LTE в низці областей.

"Так, підключення все ще триває. Враховуючи небезпеку, ми поки не можемо повідомляти точні локації. Але якщо у вас світиться позначка 4G або LTE поруч з написом Kyivstar - це воно!" - йдеться у повідомленні.

Що відомо про кібератаку на Kyivstar

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія.

Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку Kyivstar.

13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.