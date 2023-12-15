"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували атаку, аби Україна почала процес націоналізації", - політтехнолог Загородній
Політтехнолог Тарас Загородній розповів, для чого російські власники "Київстару" влаштували атаку. За його словами, це була внутрішня диверсія
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували таку атаку, щоб Україна почала процес націоналізації "Київстару", до чого вже близька наша держава", - зазначив він.
Націоналізація "Київстару" повинна відбутися, але з узгодженням західних партнерів, вважає Загородній.
"Потрібно пояснити ситуацію та розповісти про питання критичності інфраструктури, в тому числі мобільного оператора. Тому, що такого масштабу хакерської атаки жоден оператор у світі не мав", - додав він.
Судячи з офіційних коментарів представників та спеціалістів "Київстару", це була, все ж таки, внутрішня диверсія, зауважив політтехнолог.
"Чомусь саме з російським оператором у нас виникають такі проблеми. Також не будемо забувати, що було зафіксовано факт використання мережі "Київстару" для коригування роботи "шахедів". Тому думаю, що це російські власники зробили такий крок на випередження", - резюмував він.
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