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"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували атаку, аби Україна почала процес націоналізації", - політтехнолог Загородній

15 грудня, 2023 п'ятниця
17:03
Суспільство оператор "Київстар"

Політтехнолог Тарас Загородній розповів, для чого російські власники "Київстару" влаштували атаку. За його словами, це була внутрішня диверсія

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували таку атаку, щоб Україна почала процес націоналізації "Київстару", до чого вже близька наша держава", - зазначив він.

Націоналізація "Київстару" повинна відбутися, але з узгодженням західних партнерів, вважає Загородній.

"Потрібно пояснити ситуацію та розповісти про питання критичності інфраструктури, в тому числі мобільного оператора. Тому, що такого масштабу хакерської атаки жоден оператор у світі не мав", - додав він. 

Судячи з офіційних коментарів представників та спеціалістів "Київстару", це була, все ж таки, внутрішня диверсія, зауважив політтехнолог.

"Чомусь саме з російським оператором у нас виникають такі проблеми. Також не будемо забувати, що було зафіксовано факт використання мережі "Київстару" для коригування роботи "шахедів". Тому думаю, що це російські власники зробили такий крок на випередження", - резюмував він.

  • Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. 

  • Російські хакери з групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на Kyivstar.

  • Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

  • Міністерство внутрішніх справ попередило про нову фішингову схему шахраїв під виглядом компенсації від українського оператора зв'язку Kyivstar.

  • 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок.

  • Заступник голови НБУ Олексій Шабан на тлі кібератаки на Kyivstar закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

  • 15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах.

Україна
Росія
Технології
Війна з Росією
кібератаки
хакерські атаки
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