"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували атаку, аби Україна почала процес націоналізації", - політтехнолог Загородній

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували таку атаку, щоб Україна почала процес націоналізації "Київстару", до чого вже близька наша держава", - зазначив він.

Націоналізація "Київстару" повинна відбутися, але з узгодженням західних партнерів, вважає Загородній.

"Потрібно пояснити ситуацію та розповісти про питання критичності інфраструктури, в тому числі мобільного оператора. Тому, що такого масштабу хакерської атаки жоден оператор у світі не мав", - додав він.

Судячи з офіційних коментарів представників та спеціалістів "Київстару", це була, все ж таки, внутрішня диверсія, зауважив політтехнолог.

"Чомусь саме з російським оператором у нас виникають такі проблеми. Також не будемо забувати, що було зафіксовано факт використання мережі "Київстару" для коригування роботи "шахедів". Тому думаю, що це російські власники зробили такий крок на випередження", - резюмував він.