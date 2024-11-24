Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Саміт під егідою гуманітарної програми Grain from Ukraine відбувся у Києві 23 листопада - у День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Захід об'єднав світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів.

"За результатами саміту країни-учасниці заявили про подальшу фінансову підтримку програми ''Зерно з України'' на загальну суму в близько 44 млн доларів США", - йдеться у повідомленні МЗС.



Зокрема, на саміті презентували досягнення програми Grain from Ukraine. Зазначається, що за нею Україна вже доставила понад 286 тис. тонн продовольчої допомоги вразливим категоріям населення в Африці.

Також на заході була прийнята Спільна заява щодо зобов'язань, та визначення "основи для подальших дій світової спільноти, спрямованих на боротьбу з голодом, підтримку вразливих категорій населення, сприяння сталому розвитку сільського господарства та забезпечення проєктів, спрямованих на інвестиції в здоров'я майбутніх поколінь".

"Окремою темою заходу стала триваюча агресія Росії, яка завдала значних втрат аграрному сектору України та значно вплинула на глобальний продовольчий ринок", - розповіли в МЗС.

Учасники саміту наголосили, що цілеспрямовані атаки на портову інфраструктуру України та зерносховища, блокування постачання зерна загрожують продовольчій безпеці мільйонів людей у всьому світі.