Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції у розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
Путін залякує використанням ядерної зброї, щоб змусити Захід зупинити удари по РФ
Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції у розмові з Дональдом Трампом. Однак, щоб це відбулося, необхідно, аби між ними взагалі почався діалог. Адже світ уже на межі ядерної війни. Трамп навряд чи захоче, щоб його президентство розпочалося з такої катастрофи, а отже, йому ймовірно доведеться враховувати позицію Путіна. Проте малоймовірно, що Путін наважиться на кроки, які остаточно зруйнують можливість домовленостей із Трампом. Наприклад, якщо Росія застосує ядерну зброю в період між листопадом 2024 і січнем 2025 року, Трампу буде надзвичайно складно вести будь-які переговори з Путіним", - зазначив Портников.
За його словами, якщо Путін використає ядерну зброю, Захід сприйме це як знак, що з РФ не можна мати справу. Китай і Індія також будуть обурені. Саме залякування використанням ядерної зброї є потужним шантажем.
"Мовляв, ядерна наддержава може застосувати зброю, і ми повинні враховувати її інтереси. Якщо це станеться, що залишиться? Маск може втекти на Марс, а що робити іншим людям? Тобто їм доведеться або капітулювати перед Москвою, або шукати способи врятуватися, адже при владі божевільні люди. Можливо, їх можна зліквідувати іншою ракетою, якщо всім все дозволено", - додав він.
Використання тактичної ядерної зброї нічого не вирішує. Це просто сильніша зона ураження, ніж у звичайної ракети, каже Портников: "Люди гинуть, звичайно, і якщо ми потрапимо під ядерний удар, це для нас погано. Але для війни це нічого не змінює".
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