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Ексклюзив

Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції у розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу

Тетяна Нижник
23 листопада, 2024 субота
21:35
Світ Віталій Портников

Путін залякує використанням ядерної зброї, щоб змусити Захід зупинити удари по РФ

Зміст

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції у розмові з Дональдом Трампом. Однак, щоб це відбулося, необхідно, аби між ними взагалі почався діалог. Адже світ уже на межі ядерної війни. Трамп навряд чи захоче, щоб його президентство розпочалося з такої катастрофи, а отже, йому ймовірно доведеться враховувати позицію Путіна. Проте малоймовірно, що Путін наважиться на кроки, які остаточно зруйнують можливість домовленостей із Трампом. Наприклад, якщо Росія застосує ядерну зброю в період між листопадом 2024 і січнем 2025 року, Трампу буде надзвичайно складно вести будь-які переговори з Путіним", - зазначив Портников.

За його словами, якщо Путін використає ядерну зброю, Захід сприйме це як знак, що з РФ не можна мати справу. Китай і Індія також будуть обурені. Саме залякування використанням ядерної зброї є потужним шантажем. 

"Мовляв, ядерна наддержава може застосувати зброю, і ми повинні враховувати її інтереси. Якщо це станеться, що залишиться? Маск може втекти на Марс, а що робити іншим людям? Тобто їм доведеться або капітулювати перед Москвою, або шукати способи врятуватися, адже при владі божевільні люди. Можливо, їх можна зліквідувати іншою ракетою, якщо всім все дозволено", - додав він.

Використання тактичної ядерної зброї нічого не вирішує. Це просто сильніша зона ураження, ніж у звичайної ракети, каже Портников: "Люди гинуть, звичайно, і якщо ми потрапимо під ядерний удар, це для нас погано. Але для війни це нічого не змінює".

  • Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла в небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину - постраждали дві людини.
  • Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 21 листопада проти України нову ракету, ймовірно, міжконтинентальну балістичну.
  • Міністерство закордонних справ України здійснює дипломатичні кроки та задіює механізми ООН та НАТО через використання Росією нового типу ракети, що має всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної.
  • Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що дії Путіна спрямовані на політичний торг, аби він вийшов переможцем в очах російської аудиторії.
  • Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що РФ може продовжувати подібні атаки, і що її нічого не стримує завдати ядерного удару.

 

Теги:
Новини
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Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
ядерна зброя
Війна з Росією
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