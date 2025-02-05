На прифронтовій Сумщині розпочав роботу мобільний аптечний пункт
На Сумщині розпочав роботу мобільний аптечний пункт, який обслуговуватиме жителів прифронтових територій. Він охопить 15 сіл
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Йдеться про 15 сіл Роменського району, які залишилися без стаціонарних аптек: Андріяшівка, Глинськ, Хоминці, Перехрестівка, Пустовійтівка, Вовківці, Житнє, Миколаївка, Рогинці, Малі Бубни, Бацмани, Великі Бубни, Біловід, Перекопівка, Анастасівка", - уточнили у відомстві.
Щодня аптека відвідуватиме три села. З міркувань безпеки про час та місце прибуття пацієнтам повідомлятимуть сімейні лікарі або представники органів місцевого самоврядування.
Аптечний пункт має систему кондиціонування, холодильне обладнання для зберігання термолабільних препаратів, спеціалізовані аптечні меблі та термінал Starlink для стабільного інтернет-зв'язку, а його працівники забезпечені бронежилетами, захисними шоломами та іншими необхідними засобами.
"У мобільних аптеках доступні рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, а також ті, що підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки". Їхню вартість повністю або частково компенсує держава", - розповіли у МОЗ.
Там додали, що продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у таких аптеках заборонено.
- Перший мобільний аптечний пункт в Україні запустили у січні 2024 року. Він з'явився на Харківщині. За планом уряду проєкт із мобільними аптеками мав розв'язати питання доступності ліків у селах, а також на прифронтових територіях, де немає стаціонарних аптечних пунктів.
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