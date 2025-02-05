На прифронтовій Сумщині розпочав роботу мобільний аптечний пункт

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Йдеться про 15 сіл Роменського району, які залишилися без стаціонарних аптек: Андріяшівка, Глинськ, Хоминці, Перехрестівка, Пустовійтівка, Вовківці, Житнє, Миколаївка, Рогинці, Малі Бубни, Бацмани, Великі Бубни, Біловід, Перекопівка, Анастасівка", - уточнили у відомстві.

Щодня аптека відвідуватиме три села. З міркувань безпеки про час та місце прибуття пацієнтам повідомлятимуть сімейні лікарі або представники органів місцевого самоврядування.

Аптечний пункт має систему кондиціонування, холодильне обладнання для зберігання термолабільних препаратів, спеціалізовані аптечні меблі та термінал Starlink для стабільного інтернет-зв'язку, а його працівники забезпечені бронежилетами, захисними шоломами та іншими необхідними засобами.

"У мобільних аптеках доступні рецептурні та безрецептурні лікарські засоби, а також ті, що підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки". Їхню вартість повністю або частково компенсує держава", - розповіли у МОЗ.

Там додали, що продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у таких аптеках заборонено.