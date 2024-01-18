Охоплюватиме 80 населених пунктів: в Україні запрацювала перша мобільна аптека

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Перша мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області. Вона охоплюватиме 80 населених пунктів.

"Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні", - поінформували в МОЗ.

Аптека має вигляд транспортного засобу. Обов'язковою умовою є наявність напису "мобільний аптечний пункт" та інформації про ліцензіата. У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.