Охоплюватиме 80 населених пунктів: в Україні запрацювала перша мобільна аптека
Проєкт із мобільними аптеками має розв'язати питання доступності ліків у селах, а також на прифронтових територіях, де немає стаціонарних аптечних пунктів
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Перша мобільна аптека розпочала свою роботу в Харківській області. Вона охоплюватиме 80 населених пунктів.
"Пацієнти отримуватимуть інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні", - поінформували в МОЗ.
Аптека має вигляд транспортного засобу. Обов'язковою умовою є наявність напису "мобільний аптечний пункт" та інформації про ліцензіата. У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.
У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що ліцензію на реалізацію медичних препаратів хочуть надати Укрпошті.
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