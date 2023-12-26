Мінреінтеграції планує запустити мобільні аптеки на прифронтових територіях
У селах, де відсутні стаціонарні аптечні пункти, а також на прифронтових територіях, де суттєво зруйнована інфраструктура, можуть запустити мобільні аптеки
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що ліцензію на реалізацію медичних препаратів хочуть надати Укрпошті. У відомстві наголосили, що право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.
"Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року", - підкреслили в Мінреінтеграції.
У відомстві планують відкрити ліцензовані склади на ключових сортувальних об'єктах Укрпошти у Києві та ще у трьох обласних центрах, що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня.
Також ініціатива передбачає забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів та інтеграцію з програмою "Доступні ліки".
"У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом", - зауважили в Мінреінтеграції.
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