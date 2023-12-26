Мінреінтеграції планує запустити мобільні аптеки на прифронтових територіях

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що ліцензію на реалізацію медичних препаратів хочуть надати Укрпошті. У відомстві наголосили, що право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.

"Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року", - підкреслили в Мінреінтеграції.

У відомстві планують відкрити ліцензовані склади на ключових сортувальних об'єктах Укрпошти у Києві та ще у трьох обласних центрах, що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня.

Також ініціатива передбачає забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів та інтеграцію з програмою "Доступні ліки".

"У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом", - зауважили в Мінреінтеграції.

Читайте також: Німесил, каптоприл і навіть спирт етиловий: на які ліки з 1 квітня потрібен рецепт