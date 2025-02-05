Перевірка Білоруссю боєготовності армії: в ДПСУ оцінили рівень загрози

Про це він сказав під час брифінгу в Укрінформі.

"У системі сил оборони Білорусі проходить перевірка боєготовності в окремих частинах і з’єднаннях, але це ніяк не впливає на збільшення загрози для України", - заявив речник ДПСУ.

За його словами, наразі на кордоні України з Білоруссю протяжністю понад тисячу кілометрів прикордонники не фіксують переміщення техніки й особового складу. Також українська розвідка не зафіксувала ударного формування, яке б перебувало в напрямку нашого кордону.



Проте Демченко додав, що окремі підрозділи армії Білорусі продовжують перебувати на напрямку кордону з Україною. У ДПСУ вважають, що таким чином у Білорусі намагаються показати, що Україна становить для них небезпеку.