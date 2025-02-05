Перевірка Білоруссю боєготовності армії: в ДПСУ оцінили рівень загрози
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що вчергове оголошена в Білорусі перевірка боєготовності війська не становить наразі загрози для України
Про це він сказав під час брифінгу в Укрінформі.
"У системі сил оборони Білорусі проходить перевірка боєготовності в окремих частинах і з’єднаннях, але це ніяк не впливає на збільшення загрози для України", - заявив речник ДПСУ.
За його словами, наразі на кордоні України з Білоруссю протяжністю понад тисячу кілометрів прикордонники не фіксують переміщення техніки й особового складу. Також українська розвідка не зафіксувала ударного формування, яке б перебувало в напрямку нашого кордону.
Проте Демченко додав, що окремі підрозділи армії Білорусі продовжують перебувати на напрямку кордону з Україною. У ДПСУ вважають, що таким чином у Білорусі намагаються показати, що Україна становить для них небезпеку.
- Нагадаємо, 3 лютого в Білорусі заявили про початок перевірки бойової готовності армії, у рамках якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.
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