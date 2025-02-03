Білорусь почала перевірку боєготовності армії: випробують нові способи застосування дронів

Про це інформує пресслужба міноборони Білорусі.

Там зазначили, що під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням.

"Особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони", - заявили у міноборони Білорусі.

Зазначається, що основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань і тренувань різного масштабу на полігонах і незнайомих ділянках місцевості.

"У рамках перевірки пройде апробація нових способів застосування розвідувальних і ударних безпілотних авіаційних комплексів під час спільного виконання завдань із сухопутними військами та активного використання засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.