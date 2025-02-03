Білорусь почала перевірку боєготовності армії: випробують нові способи застосування дронів
У понеділок, 3 лютого, у Білорусі заявили про початок перевірки бойової готовності армії, у рамках якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів
Про це інформує пресслужба міноборони Білорусі.
Там зазначили, що під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням.
"Особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони", - заявили у міноборони Білорусі.
Зазначається, що основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань і тренувань різного масштабу на полігонах і незнайомих ділянках місцевості.
"У рамках перевірки пройде апробація нових способів застосування розвідувальних і ударних безпілотних авіаційних комплексів під час спільного виконання завдань із сухопутними військами та активного використання засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
- 8 січня Білорусь почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною, які тривали до кінця січня. У ДПСУ повідомляли, що вони не становлять загрози для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.66
- Актуальне
- Важливе