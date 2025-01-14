Військові навчання в Гомельському районі Білорусі не становлять загрози для України, - ДПСУ

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Ці навчання, які були анонсовані, які мають тривати до кінця січня, не становлять загрози для нас", - заявив він.

За словами речника, присутність російських військ під час військових навчань у Білорусі не відмічається, як і не відмічається проведення навчань у безпосередній близькості до українського кордону.

"Присутність російських військ ми там не відмічаємо, і це навчання з підрозділами територіальної оборони, резервістів планували долучити. Але фактично їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде залучатися якась техніка для цих навчань. Це демонстрація Білоруссю, що вони посилюють свою обороноздатність, оскільки загрозу несе для них саме Україна. І таку риторику вони будуть підтримувати і далі", - додав Демченко.