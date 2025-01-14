Військові навчання в Гомельському районі Білорусі не становлять загрози для України, - ДПСУ
Військові навчання, які збройні сили Білорусі планують проводити до кінця січня в Гомельському районі, не становлять загрози для України
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Ці навчання, які були анонсовані, які мають тривати до кінця січня, не становлять загрози для нас", - заявив він.
За словами речника, присутність російських військ під час військових навчань у Білорусі не відмічається, як і не відмічається проведення навчань у безпосередній близькості до українського кордону.
"Присутність російських військ ми там не відмічаємо, і це навчання з підрозділами територіальної оборони, резервістів планували долучити. Але фактично їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде залучатися якась техніка для цих навчань. Це демонстрація Білоруссю, що вони посилюють свою обороноздатність, оскільки загрозу несе для них саме Україна. І таку риторику вони будуть підтримувати і далі", - додав Демченко.
8 січня Білорусь почала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною.
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