Білорусь починає навчання територіальних військ біля кордону з Україною

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил Білорусі.