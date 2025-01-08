Білорусь починає навчання територіальних військ біля кордону з Україною
Білорусь у середу, 8 січня, починає навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною
Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.
Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.
Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил Білорусі.
- Напередодні стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. У Центрі протидії заявили, що наразі загрози вторгнення регулярних військ Білорусі немає.
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