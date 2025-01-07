Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною, - "Гаюн"
У вівторок, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією джерела, підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів - прикордоння з Україною.
Також відомо, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76, який належить військово-космічним силам РФ.
- 7 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському начебто дали команду втягнути Білорусь у війну.
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