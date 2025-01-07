Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною, - "Гаюн"

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів - прикордоння з Україною.

Також відомо, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76, який належить військово-космічним силам РФ.