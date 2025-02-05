Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: Шевченківський райсуд почав засідання у справі

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Перед засіданням під стінами адмінбудівлі зібралися люди із плакатами, вимагаючи справедливого рішення суду.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

"Для нас головне – щоб був суд, він відбувся. Очікування – щоб допитали свідків, тому що нам боятися нічого. Очікування – щоб він був…Чим швидше відбудуться всі судові засідання, тим швидше це все закінчиться. Тому що для нас дуже тяжко приходити на суди, і після суду ми дуже тяжко відходимо, особливо моя дружина", - поділився батько вбитого підлітка Олександр Матерухін.

Він також розповів про погрози, які отримували свідки злочину.

"Погрожували дітям і дівчині Максима. Діти – це свідки, дівчина Максима, вона була присутня, коли його вбили. Це були погрози. Ще один свідок, він боїться поки приходити на суд, тому що до інших дітей були погрози…Це дописи в інтернеті під припискою дітям. Наприклад, дівчині Максима писали: "скоро зустрінешся із Максимом", - ну як це можна дівчині писати. Я не розумію. Ще одній дівчині писали: "не ходи після 19:30". Як це можна розуміти? Тільки як погрози. Тим паче – це діти", - зазначив чоловік.

Пан Олександр також висловив свої припущення щодо причин затягування розгляду справи зі сторони обвинуваченого.

"Я так думаю, що перше – вони затягують час, щоб він якомога більше сидів біля них, біля своєї родини. Інше - може вони думають, що люди перестануть ходити, що ми просто втомимося від усього цього…І ще раз кажу, останнє засідання було, якщо не помиляюся, 4 вересня у справі, і вже наступне аж 9 січня у справі. Тобто 4 місяці засідання були взагалі ні про що, жодного сенсу", - розповів він.

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Про подію увечері неділі, 7 квітня 2024 року, повідомили telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний".

Там зазначали, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла першого хлопця.

У Київпастрансі о 20:00 повідомляли про припинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.

Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.

За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня співробітникові УДО, якого підозрюють в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Вже 23 грудня суд продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.