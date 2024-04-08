На станції фунікулера в Києві загинув юнак: ДБР готує підозру в умисному вбивстві затриманому правоохоронцю
У понеділок, 8 квітня, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, унаслідок якої загинув неповнолітній хлопець. Підозру в умисному вбивстві можуть оголосити співробітнику правоохоронних органів
Про подію увечері неділі, 7 квітня, повідомили Telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний".
Там зазначали, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.
Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла першого хлопця.
У "Київпастрансі" о 20:00 повідомляли про призупинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.
Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.
За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.
Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.
Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій і вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві.
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