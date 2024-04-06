На Одещині знайшли вбитими жінку з 7-річною донькою, підозрюється старший син

Про це інформує поліція Одещини.

Зазначається, що тіла жінки 1986 року народження та 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями без ознак життя виявили близько 09:00 у будинку, в якому вони проживали.

На місце події прибули правоохоронці, кінологи, працівники прокуратури та спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної та ДНК-лабораторії.

"Правоохоронці працюють на місці злочину, збирають докази, встановлюють всі обставини. Особу підозрюваного наразі встановлено, з ним працюють слідчі", - йдеться у повідомленні

Подію зареєстрували за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За інформацією місцевого видання Думська, правоохоронці затримали за підозрою у скоєнні вбивства 16-річного сина вбитої. Він - її дитина від першого шлюбу.

Видання вказує, що між родичами часто відбувалися сварки. У день трагедії підліток прийшов додому напідпитку і в нього виник конфлікт з матір'ю. Він, ймовірно, зарізав її ножем, а потім вбив молодшу сестру, яка все бачила.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.