У Києві розпочався суд над підозрюваним у вбивстві підлітка на фунікулері

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

У понеділок, 23 грудня, у Вищому Апеляційному суді в Києві розпочався суд над Артемом Косовим - підозрюваним у вбивстві підлітка на станції столичного фунікулера. Адвокати Косова вимагають помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Захист стверджує, що підозрюваний має хворих батьків, тому він він має бути з ними й піклуватися про них.

На думку прокурорки, причини для помʼякшення запобіжного заходу є гіперболізованими. За її словами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою досягає цілі, і в ізоляції підозрюваний не може вживати.

Натомість Косов відмовився коментувати апеляцію.

Фото: Юлія Зубченко

Водночас у той час, коли судді вийшли на обговорення, до адвокатів підозрюваного підійшла бабуся загиблого підлітка із ствердженням, що ті перешкоджають роботі суду.

Новина доповнюватиметься...

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Про подію увечері неділі, 7 квітня, повідомили Telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний".

Там зазначали, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла першого хлопця.

У "Київпастрансі" о 20:00 повідомляли про призупинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.

Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.

За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня співробітникові УДО, якого підозрюють в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.