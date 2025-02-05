Україна пропонує зберігати американський газ у своїх сховищах

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, який 5 лютого перебуває з робочим візитом у Києві.

Так, Сибіга прокоментував зацікавленість США в українських рідкісноземельних металах та інших природних ресурсах.

Він нагадав, що в Плані перемоги Володимира Зеленського був також пункт щодо можливостей для іноземних партнерів спільно розробляти та інвестувати в природні ресурси, якими багата Україна. Дипломат назвав це спільним стратегічним інтересом, що гарантуватиме присутність в Україні великого бізнесу.

При цьому Сибіга підкреслив, що коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими ресурсами.

"Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", - сказав очільник МЗС.

Також він закликав американський бізнес вкладатися у відбудову України.

"Це буде один із наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одна з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також, безумовно, заморожені активи. Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України", - заявив Сибіга.

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