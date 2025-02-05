Разом з Оззі Осборном: Black Sabbath зіграють фінальний концерт з Metallica, Slayer і Pantera
Культовий британський хеві-метал гурт Black Sabbath дасть свій останній концерт у липні 2025 року оригінальним складом — за участі Оззі Осборна, Тоні Айоммі, Ґізера Батлера і Білла Ворда
Про це пише Blabbermouth.
14 лютого у продаж надійдуть квитки на благодійне шоу під назвою Back to the Beginning, що відбудеться у Villa Park у Бірмінгемі, Велика Британія, 5 липня. Це буде завершальний концерт в історії легендарного гурту Black Sabbath, який вони проведуть у повному складі. Підтримку гурту нададуть Metallica, Slayer, Pantera та багато інших.
Завершить подію зіркова група за участю Біллі Коргана (The Smashing Pumpkins), Тома Морелло (Rage Against the Machine), Фреда Дарста (Limp Bizkit), Джонатана Девіса (Korn), Вольфганга Ван Галена та багатьох інших.
Морелло також стане музичним керівником заходу.
"Це буде найкраще хеві-метал шоу в історії", - заінтригував він.
Усі кошти, отримані від шоу, підуть благодійним організаціям Бірмінгема Cure Parkinson's, дитячій лікарні Бірмінгема та дитячому хоспісу Acorn.
"Настав мій час повернутися до Back to the Beginning… Час для мене повернутися до місця, де я народився. Яке благословення зробити це за допомогою людей, яких я люблю. Бірмінгем — справжня батьківщина металу. Birmingham Forever", - прокоментував Осборн.
Це буде перший за 20 років концерт, на якому всі учасники гурту - Оззі Осборн, Тоні Айоммі, Ґізер Батлер і Білл Ворд - обʼєднаються разом.
Black Sabbath вважаються піонерами хеві-металу і були засновані в 1968 році в Астоні, Бірмінгем. Гурт продав понад 75 млн копій альбомів по всьому світу. Вони були включені до Зали слави рок-н-ролу у 2006 році, нагороджені Lifetime Ivor Novello Songwriting Award у 2015 році та отримали нагороду "Ґреммі" у 2019 році.
- У 2003 році Оззі Осборн потрапив в аварію на квадроциклі. Стан здоровʼя його хребта після аварії додатково погіршився після падіння, що сталось у 2019 році. У червні 2022 року Оззі переніс операцію, яка "змінила життя". Операція мала виправити наслідки аварії на квадроциклі.
- Відтоді його неодноразово помічали з палицею. Хоча у вересні 2022 року Оззі виступив у перерві з НФЛ, у лютому він оголосив, що завершує свою гастрольну діяльність через серйозні проблеми зі здоров'ям.
- У квітні мережу шокували фото зовнішнього вигляду музиканта з прогулянки. У липні музикант повідомив, що не зможе взяти участь у фестивалі Power Trip, запланованому на жовтень, через стан здоровʼя.
- У травні басист британського гурту Black Sabbath Ґізер Батлер поділився, що музиканти можуть обʼєднатися для того, щоб зіграти останній концерт групи.
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