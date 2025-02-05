"Немає сенсу туди повертатись": Роналду у день 40-річчя відповів на важливе запитання щодо свого майбутнього
У середу, 5 лютого, у день свого 40-річчя, нападник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відповів, чи може він повернутися у португальський "Спортінг"
Слова Кріштіану Роналду цитує відомий інсайдер Фабріціо Романо.
"Я люблю дивитися матчі "Спортінга", це моя команда... Але я не планую повертатися туди грати. Я думаю, що це не має сенсу. Звичайно, моя країна – Португалія, але у всього є час і межа", – сказав знаменитий форвард.
Влітку 2003 року англійський "Манчестер Юнайтед" купив Роналду з лісабонського "Спортінга" за 17,5 млн євро. Після цього знаменитий португалець виграв 5 "Золотих мʼячів", пограв у "Реалі", "Ювентусі", а зараз захищає кольори саудівського "Аль-Насра".
На рахунку 40-річного Роналду 25 матчів, 23 голи та 4 асисти у цьому сезоні.
- 14 січня повідомлялось, що Кріштіану Роналду погодився продовжити контракт з "Аль-Насром".
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