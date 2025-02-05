"Немає сенсу туди повертатись": Роналду у день 40-річчя відповів на важливе запитання щодо свого майбутнього

Слова Кріштіану Роналду цитує відомий інсайдер Фабріціо Романо.

"Я люблю дивитися матчі "Спортінга", це моя команда... Але я не планую повертатися туди грати. Я думаю, що це не має сенсу. Звичайно, моя країна – Португалія, але у всього є час і межа", – сказав знаменитий форвард.

Влітку 2003 року англійський "Манчестер Юнайтед" купив Роналду з лісабонського "Спортінга" за 17,5 млн євро. Після цього знаменитий португалець виграв 5 "Золотих мʼячів", пограв у "Реалі", "Ювентусі", а зараз захищає кольори саудівського "Аль-Насра".

На рахунку 40-річного Роналду 25 матчів, 23 голи та 4 асисти у цьому сезоні.