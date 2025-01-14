Роналду ухвалив надважливе рішення щодо свого майбутнього, - ЗМІ

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, Кріштіану Роналду погодився отримувати таку ж зарплату, як і зараз (прим. - 200 млн євро на рік), і продовжить свій контракт з "Аль-Насром" до 2026 року.

Чинна угода Роналду і саудитів розрахована до літа 2025 року. За продовження контракту керівництво "Аль-Насра" обіцяло Роналду посилити склад - це один з ключових аргументів, який вплинув на рішення щодо майбутнього 39-річного португальця.

Роналду виступає за "Аль-Наср" з початку 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 20 матчах у всіх турнірах.