Роналду ухвалив надважливе рішення щодо свого майбутнього, - ЗМІ
Португальський форвард Кріштіану Роналду погодився продовжити контракт з "Аль-Насром" із Саудівської Аравії
Про це повідомляє A Bola.
За інформацією джерела, Кріштіану Роналду погодився отримувати таку ж зарплату, як і зараз (прим. - 200 млн євро на рік), і продовжить свій контракт з "Аль-Насром" до 2026 року.
Чинна угода Роналду і саудитів розрахована до літа 2025 року. За продовження контракту керівництво "Аль-Насра" обіцяло Роналду посилити склад - це один з ключових аргументів, який вплинув на рішення щодо майбутнього 39-річного португальця.
Роналду виступає за "Аль-Наср" з початку 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 20 матчах у всіх турнірах.
- 22 листопада повідомлялось, що головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью хотів би бачити Роналду у своїй команді.
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