Знаменитий тренер запропонував Роналду повернутись до європейського футболу

Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.

За інформацією джерела, Жозе Моурінью особисто подзвонив до Кріштіану Роналду і запропонував приєднатись до "Фенербахче".

"Ти щасливий там? Кажуть, що ти хочеш піти. Якщо ти підеш, хотів би перейти в "Фенербахче"?", - звернувся португальський тренер до свого земляка.

Поки не відомо, як відреагував Роналду. Проте у гравця є досвід роботи з Моурінью у мадридському "Реалі" в 2010–2013 роках.