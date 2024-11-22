Знаменитий тренер запропонував Роналду повернутись до європейського футболу
Головний тренер турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью хотів би бачити у команді форварда "Аль-Наср" Кріштіану Роналду
Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.
За інформацією джерела, Жозе Моурінью особисто подзвонив до Кріштіану Роналду і запропонував приєднатись до "Фенербахче".
"Ти щасливий там? Кажуть, що ти хочеш піти. Якщо ти підеш, хотів би перейти в "Фенербахче"?", - звернувся португальський тренер до свого земляка.
Поки не відомо, як відреагував Роналду. Проте у гравця є досвід роботи з Моурінью у мадридському "Реалі" в 2010–2013 роках.
- Кріштіану Роналду є найбільш високооплачуваним футболістом 2024 року. На рахунку португальця 15 матчів, 10 голів і 3 асисти у цьому сезоні за "Аль-Наср".
- "Фенербахче" цьогоріч грає у Лізі Європи.
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