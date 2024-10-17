Forbes оприлюднив рейтинг 10 найбільш високооплачуваних футболістів світу
Португальський форвард "Аль-Насру" зі Саудівської Аравії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом 2024 року
Рейтинг оприлюднив Forbes.
За цей рік Роналду заробив $285 млн - $220 млн склала зарплата у "Аль-Насрі", ще $65 млн португалець отримав від рекламних контрактів.
Друге місце в рейтингу займає аргентинський нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі - $135 млн ($60 млн + $75 млн). Третім йде бразильський футболіст ще одного саудівського клубу, "Аль-Хіляля", Неймар - $110 млн ($80 млн + $30 млн).
До п'ятірки найбагатших гравців світу також увійшли французи Карім Бензема з "Аль-Іттіхаду", який заробляє у Саудівській Аравії $104 млн ($100 млн + $4 млн) та Кіліан Мбаппе з іспанського "Реалу" - $90 млн ($70 млн +$20 млн)
10 найбільш високооплачуваних футболістів 2024 року за версією Forbes
1. Кріштіану Роналду, Португалія, "Аль-Наср" (Саудівська Аравія) — $285 млн
2. Ліонель Мессі, Аргентина, "Інтер Маямі" (США) — $135 млн
3 Неймар, Бразилія, "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) — $110 млн
4. Карім Бензема, Франція, "Аль-Іттіхад" (Саудівська Аравія) — $104 млн
5. Кіліан Мбаппе, Франція, "Реал" (Іспанія) — $90 млн
6. Ерлінг Холанд, Норвегія, "Манчестер Сіті" (Англія) — $60 млн
7. Вінісіус Жуніор, Бразилія, "Реал" — $55 млн
8. Мохамед Салах, Єгипет, "Ліверпуль" (Англія) — $53 млн
9. Садіо Мане, Сенегал, "Аль-Наср" — $52 млн
10. Кевін Де Брюйне, Бельгія, "Манчестер Сіті" — $39 млн
16 травня Кріштіану Роналду зберіг лідерство у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes.
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