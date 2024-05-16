Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу. Хто лідирує
Португальський футболіст Кріштіану Роналду зберіг лідерство у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes
Про це повідомляє Forbes.
Роналду залишився на першій позиції у списку. За рік 39-річний форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії та збірної Португалії отримав за клубним та спонсорськими контрактами $260 млн. На другу позицію вийшов іспанський гольфіст Джон Рам, який заробив $218 млн, на третю - опустився аргентинський футболіст Ліонель Мессі - $135 млн.
10 найбагатших спортсменів 2024 року за версією Forbes
1. Кріштіану Роналду (футбол, Португалія, "Аль-Наср") - $260 млн ($200 млн за клубним контрактом + $60 млн за спонсорськими)
2. Джон Рам (гольф, Іспанія) - $218 млн ($198 млн + $20 млн)
3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина, "Інтер Маямі") - $135 млн ($65 млн + $70 млн)
4. Леброн Джеймс (баскетбол, США, "Лос-Анджелес Лейкерс") - $128,2 млн ($48,2 млн + $80 млн)
5. Янніс Адетокумбо (баскетбол, Греція, "Мілуокі") - $111 млн ($46 млн + $65 млн)
6. Кіліан Мбаппе (футбол, Франція, ПСЖ) - $110 млн ($90 млн + $20 млн)
7. Неймар (футбол, Бразилія, "Аль-Хіляль") - $108 млн ($80 млн + $28 млн)
8. Карім Бензема (футбол, Франція, "Аль-Іттіхад") - $106 млн ($100 млн + $6 млн)
9. Стефен Каррі (баскетбол, США, "Голден Стейт") - $102 млн ($52 млн + $50 млн)
10. Ламар Джексон (американський футбол, США, "Балтімор" - $100,5 млн ($98,5 млн + $2 млн)
- У 2023 році найбільш високооплачуваним спортсменом за версією Forbes також став Кріштіану Роналду, який заробив $136 млн.
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