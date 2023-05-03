Про це повідомляє Forbes.

Роналду, який у грудні 2022 року перейшов з англійського "Манчестер Юнайтед" до "Аль-Насра" із Саудівської Аравії, заробив за рік $136 млн. За контрактами у клубах він отримав $46 млн, поза спортом - $90 млн.

Другим зі $130 млн став аргентинський футболіст ПСЖ Ліонель Мессі, третім - його французький одноклубник Кіліан Мбаппе - $120 млн.

До десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу увійшли три гравці Національної баскетбольної асоціації - американці Леброн Джеймс, Стефен Каррі та Кевін Дюрант, абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес, два гольфісти зі США - Дастін Джонсон і Філ Мікельсон та швейцарський тенісист Роджер Федерер.

У 2022 році рейтинг Forbes очолив Мессі, який заробив $130 млн.

Топ-10 найоплачуваніші спортсменів року за версією Forbes:

1. Кріштіану Роналду (футбол) — $136 млн

2. Ліонель Мессі (футбол) — $130 млн

3. Кіліан Мбаппе (футбол) — $120 млн

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $119,5 млн

5. Сауль Альварес (бокс) — $110 млн

6. Дастін Джонсон (гольф) — $107 млн

7. Філ Мікельсон (гольф) — $106 млн

8. Стефен Каррі (баскетбол) — $100,4 млн

9. Роджер Федерер (теніс) — $95,1 млн

10 Кевін Дюрант (баскетбол) — $89,1 млн