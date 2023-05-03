Forbes назвав імена 10 найбагатших спортсменів світу
Найбільш високооплачуваним спортсменом 2023 року за версією Forbes став португальський футболіст Кріштіану Роналду, який заробив $136 млн
Про це повідомляє Forbes.
Роналду, який у грудні 2022 року перейшов з англійського "Манчестер Юнайтед" до "Аль-Насра" із Саудівської Аравії, заробив за рік $136 млн. За контрактами у клубах він отримав $46 млн, поза спортом - $90 млн.
Другим зі $130 млн став аргентинський футболіст ПСЖ Ліонель Мессі, третім - його французький одноклубник Кіліан Мбаппе - $120 млн.
До десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу увійшли три гравці Національної баскетбольної асоціації - американці Леброн Джеймс, Стефен Каррі та Кевін Дюрант, абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес, два гольфісти зі США - Дастін Джонсон і Філ Мікельсон та швейцарський тенісист Роджер Федерер.
У 2022 році рейтинг Forbes очолив Мессі, який заробив $130 млн.
Топ-10 найоплачуваніші спортсменів року за версією Forbes:
1. Кріштіану Роналду (футбол) — $136 млн
2. Ліонель Мессі (футбол) — $130 млн
3. Кіліан Мбаппе (футбол) — $120 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $119,5 млн
5. Сауль Альварес (бокс) — $110 млн
6. Дастін Джонсон (гольф) — $107 млн
7. Філ Мікельсон (гольф) — $106 млн
8. Стефен Каррі (баскетбол) — $100,4 млн
9. Роджер Федерер (теніс) — $95,1 млн
10 Кевін Дюрант (баскетбол) — $89,1 млн
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